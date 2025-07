27 Tote bei Sturzfluten in USA - Viele Kinder vermisst

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Sturzfluten im US-Staat Texas ist nach Behördenangaben auf 27 gestiegen. Es starben bis Stand Samstagvormittag demnach 9 Kinder und 18 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. Viele Kinder aus einem Sommercamp werden noch vermisst. Am Samstag war noch keine Entspannung in Sicht.

Steirische ÖVP wählte Khom mit 98,6 Prozent zur Chefin

Premstätten - Die steirische ÖVP hat am Samstag auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag mit 423 Delegierten in der Schwarzlhalle in Premstätten Manuela Khom zur neuen Landesparteiobfrau gewählt. Die Landeshauptmannstellvertreterin erhielt als Nachfolgerin von Christopher Drexler 98,6 Prozent. Khom beschwor in ihrer meist im Dialekt gehaltenen Rede Leistung und Zusammenhalt, am Weg wieder zurück an die Spitze. Man werde mit dem Koalitionspartner FPÖ nicht streiten, sondern arbeiten.

Vier Tote bei Flugzeugabsturz im Salzburger Pinzgau

Wald im Pinzgau - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Wald im Pinzgau sind am frühen Samstagnachmittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die nach Angaben des Sprechers mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Über die Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen.

Männliche Babyleiche in Klagenfurter Park entdeckt

Klagenfurt - Im Klagenfurter Europapark ist Samstagfrüh die Leiche eines männlichen Babys entdeckt worden. Erst hatte es lediglich geheißen, dass es sich bei den Überresten, die in einer Einkaufstasche in einem Gebüsch lagen, um Knochen handelte, die noch untersucht werden müssten. Am Abend bestätigte dann ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage, dass die Leiche eines Babys gefunden worden war.

UNO-Chef verurteilt russische Luftangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die jüngste dramatische Verschärfung der russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Guterres sei "alarmiert von dieser gefährlichen Eskalation und der wachsenden Zahl ziviler Opfer", erklärte am Samstag dessen Sprecher St�phane Dujarric. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angedeutet, dass er zu strikteren US-Sanktionen gegen Russland bereit sein könnte. Russland griff mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine an.

Nach Tankstellen-Explosion in Rom: Sorge um Luftqualität

Rom - Nach der Explosion an einer Tankstelle im römischen Stadtteil Prenestino werden die Luftqualität und der Boden überwacht. Die Umweltschutzagentur ARPA begann umgehend mit der Überwachung der Luftqualität im betroffenen Gebiet, durch die Explosion könnten sich schädliche Stoffe in der gesamten Umgebung verbreitet haben. Die Explosion führte zur Freisetzung von Dioxin, geht aus einer Analyse der regionalen Umweltschutzagentur ARPA Lazio hervor.

Van der Bellen setzt Südafrika-Besuch in Kapstadt fort

Wien/Kapstadt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen Staatsbesuch in Südafrika am heutigen Samstag in Kapstadt fortgesetzt. Dort wurde er am Nachmittag vom Premier der Region Westkap, Alan Winde, empfangen. Zuvor hatte Van der Bellen ein österreichisches Sozialprojekt in der Stadt an der Südspitze des afrikanischen Kontinents besucht, das schon 320 Jugendlichen eine Gastronomieausbildung ermöglicht hat.

