50 Tote bei Sturzfluten in USA - Viele Kinder vermisst

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Sturzfluten im US-Bundesstaat Texas ist nach Behördenangaben auf mindestens 50 gestiegen. Stand Samstagabend waren es in Kerr County demnach 15 Kinder und 28 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. Zudem wurden in Burnet County 3 und in Travis County 4 weitere Tote gemeldet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die regionale Verwaltung berichteten. In Kendall County starb demnach eine weitere Person.

Tech-Milliardär Elon Musk will eigene Partei gründen

Washington - Der Technologie-Unternehmer Elon Musk hat die Gründung einer eigenen Partei verkündet. "Heute wird die Amerika-Partei gebildet, um euch eure Freiheit zurückzugeben", schrieb Musk am Samstag in seinem Onlinedienst X. Die Ankündigung Musks markiert einen vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär, der den Wahlkampf Trumps mit Millionen unterstützt hatte.

Männliche Babyleiche in Klagenfurter Park entdeckt

Klagenfurt - Im Klagenfurter Europapark ist Samstagfrüh die Leiche eines männlichen Babys entdeckt worden. Erst hatte es lediglich geheißen, dass es sich bei den Überresten, die in einer Einkaufstasche in einem Gebüsch lagen, um Knochen handelte, die noch untersucht werden müssten. Am Abend bestätigte dann ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage, dass die Leiche eines Babys gefunden worden war.

Vier Tote bei Flugzeugabsturz im Salzburger Pinzgau

Wald im Pinzgau - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Wald im Pinzgau sind am frühen Samstagnachmittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die nach Angaben des Sprechers mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Über die Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen.

Netanjahu: Hamas-Wünsche für Waffenruhe inakzeptabel

Jerusalem - Israel lehnt die von der islamistischen Hamas geforderten Änderungen am neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen ab, ist aber zu indirekten Verhandlungen bereit. Die Änderungen, die die Hamas an Katars Vorschlag vornehmen wolle, seien für Israel "inakzeptabel", teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Netanjahu habe aber die Einladung zu "Annäherungsgesprächen" angenommen. Eine Delegation wird heute in die katarische Hauptstadt Doha aufbrechen.

Tichanowskaja und Tichanowski wollen weiterkämpfen

Vilnius/Minsk - Jahrelang hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja wiederholt, dass das Regime in Minsk ihren Mann Sergej im Gefängnis völlig isoliere und sie nichts über sein Befinden wisse. Seit seiner überraschenden Freilassung am 21. Juni ist dies anders: In einem gemeinsamen Interview mit der APA machte das Ehepaar Ende der Woche in Vilnius klar, den Kampf für ein demokratisches Belarus fortzusetzen. Tichanowski selbst gab sich nach fünf Jahren Haft ungebrochen.

BRICS-Gipfel in Rio ohne Xi und Putin

Rio de Janeiro - Die BRICS-Gruppe kommt Sonntag in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Unter Brasiliens Vorsitz will sich die Gruppe wichtiger Schwellen- und Entwicklungsländer mit den Themen Gesundheitspolitik, Künstliche Intelligenz (KI) und Klimawandel befassen. Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht persönlich teil und entsendet stattdessen Ministerpräsident Li Qiang. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nicht.

Zahlreiche russische Drohnenangriffe in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenangriffen überzogen. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden mehrere Einschläge gemeldet. Bürgermeister Igor Terechow berichtete auf Telegram von Explosionen. Laut Militärgouverneur Oleh Synjehubow brachen in mehreren Bezirken der Stadt Brände aus. Eine 46-jährige Frau sei verletzt worden.

