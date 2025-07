50 Tote bei Sturzfluten in USA - Viele Kinder vermisst

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Sturzfluten im US-Bundesstaat Texas ist nach Behördenangaben auf mindestens 50 gestiegen. Stand Samstagabend waren es in Kerr County demnach 15 Kinder und 28 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. Zudem wurden in Burnet County 3 und in Travis County 4 weitere Tote gemeldet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die regionale Verwaltung berichteten. In Kendall County starb demnach eine weitere Person.

Tech-Milliardär Elon Musk will eigene Partei gründen

Washington - Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert die Fehde mit seinem einstigen Vertrauten Donald Trump: Er will eine eigene Partei in den USA etablieren. Auf der Plattform X verkündete der Tesla-Boss den Namen - America Party. Damit geht Musk in Maximal-Opposition zu dem US-Präsidenten.

Inn-Revitalisierungsprojekt soll Biodiversität erhöhen

Zams/Innsbruck - Ein Revitalisierungsprojekt am Inn in Zams im Tiroler Oberland soll die dortige Gewässerstruktur verbessern und neue Lebensräume für aquatische Flora und Fauna schaffen. Für die baulichen Maßnahmen, deren Kosten von Bund, Land Tirol und der Gemeinde Zams getragen werden, ist unter anderem ein Aufweitungsbereich von 8.000 Quadratmetern sowie die Entnahme von 30.000 Kubikmetern zur Geländeabsenkung vorgesehen, hieß es bei einem APA-Lokalaugenschein an Ort und Stelle.

Netanyahu: Hamas-Wünsche für Waffenruhe inakzeptabel

Jerusalem/Teheran - Israel lehnt die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas geforderten Änderungen am neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen ab, ist aber zu indirekten Verhandlungen bereit. Die Änderungen, die die Hamas an Katars Vorschlag vornehmen wolle, seien für Israel "inakzeptabel", teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Eine Delegation werde am Sonntag nach Katar aufbrechen. Am selben Tag wird Netanyahu Medien zufolge in die USA abreisen.

BRICS-Gipfel in Rio ohne Xi und Putin

Rio de Janeiro - Die BRICS-Gruppe kommt Sonntag in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Unter Brasiliens Vorsitz will sich die Gruppe wichtiger Schwellen- und Entwicklungsländer mit den Themen Gesundheitspolitik, Künstliche Intelligenz (KI) und Klimawandel befassen. Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht persönlich teil und entsendet stattdessen Ministerpräsident Li Qiang. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nicht.

Schlange versteckt sich in Spielzeugbagger

Marchtrenk - Ausgerechnet in einem Spielzeugbagger in einem Garten in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) hat sich am vergangenen Freitag eine eineinhalb Meter lange Äskulapnatter verkrochen. Die Familie alarmierte die Feuerwehr, die das rund eineinhalb Meter lange Reptil aus dem Spielgerät holte, berichteten Medien am Sonntag.

Papst beginnt Urlaub in Sommerresidenz Castel Gandolfo

Vatikanstadt/Castel Gandolfo - Der Papst beginnt am Sonntag seinen Urlaub und zieht in die Sommerresidenz in Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom am Albano-See. Leo XIV. bricht damit mit einer Gewohnheit seines Vorgängers Franziskus, der während seines zwölfjährigen Pontifikats die Residenz nicht genutzt und auf Sommerfrische verzichtet hatte. Der Papst wird am Sonntag noch das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz sprechen und sich danach in die päpstlichen Villen in Castel Gandolfo zurückziehen.

Schüsse aus Gaspistole in Wien - 46-Jähriger festgenommen

Wien - Ein 46-jähriger Österreicher hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Wieden mehrfach mit einer Gaspistole aus einem Wohnungsfenster geschossen. Dies löste einen Großeinsatz der Polizei in der Schelleingasse nahe des Wiener Hauptbahnhofes aus. Der Mann wurde festgenommen, verletzt wurde niemand, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA.

