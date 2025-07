Flugzeugabsturz: Pilot, Vater, Sohn und Freundin getötet

Wald im Pinzgau/Ebersberg /Regensburg - Nach dem Flugzeugabsturz mit vier Toten am Samstag in Wald im Pinzgau hat die Polizei am Sonntag nähere Angaben zur Identität der Toten gemacht. Es handelt sich um einen 70-jährigen Bayern, der gemeinsam mit seinem 33-jährigen Sohn und dessen gleichaltriger Freundin aus Regensburg den Rundflug unternommen hatte, sagte eine Sprecherin zur APA. Der 59-jährige Pilot kam wie der 70-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg. Wie es zum Absturz kam, war am Sonntag noch nicht bekannt.

50 Tote bei Sturzfluten in USA - Viele Kinder vermisst

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Sturzfluten im US-Bundesstaat Texas ist nach Behördenangaben auf mindestens 50 gestiegen. Stand Samstagabend waren es in Kerr County demnach 15 Kinder und 28 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. Zudem wurden in Burnet County 3 und in Travis County 4 weitere Tote gemeldet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die regionale Verwaltung berichteten. In Kendall County starb demnach eine weitere Person.

Dalai Lama feiert 90. Geburtstag

Dharamsala - Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, hat seinen 90. Geburtstag mit anderen Exil-Tibetern an seinem Wohnsitz im Norden Indiens begangen. Zu den zahlreichen Gästen in der buddhistischen Tempelanlage in Dharamsala zählten auch Vertreter der indischen Regierung, Diplomaten verschiedener Länder und Prominente wie der Hollywood-Star Richard Gere, der sich seit Jahren für die Rechte der Tibeter einsetzt.

Babyleiche in Klagenfurter Park: Ermittlungen laufen

Klagenfurt - Nach dem Fund eines toten Babys in einer Tasche im Klagenfurter Europapark am Samstag laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse könne davon ausgegangen werden, dass der Bub nicht in einem Krankenhaus oder bei einer Hebamme geboren wurde, teilte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Sonntag auf Anfrage der APA mit. Ermittelt werde in alle Richtungen, nicht nur gegen die Mutter, sondern auch gegen Unbekannt.

22-Jähriger stirbt beim Electric Love Festival in Salzburg

Hof bei Salzburg - Beim Electric Love Festival am Salzburgring (Flachgau) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Da sich ein Festivalgast aggressiv verhalten hatte, wurde das Security-Personal zu Hilfe gerufen. Im Zuge des Einschreitens habe der 22-jährige Deutsche dann aus unbekannter Ursache sein Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen und Notarzt-Einsatz verstarb der 22-Jährige noch am Einsatzort.

Kiew und Moskau melden über 100 Drohnenangriffe

Charkiw (Charkow) - Russland und die Ukraine haben nach Militärangaben jeweils mehr als 100 Drohnenangriffe des Gegners verzeichnet. Demnach setzte Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Nacht 157 Drohnen und 4 Raketen ein. Im nordostukrainischen Gebiet Charkiw starb nach Polizeiangaben ein achtjähriger Bub, als eine Drohne ein Auto traf. Ein Vierjähriger und ein 40 Jahre alter Mann seien bei dem Angriff verletzt worden.

BRICS-Gipfel in Rio ohne Xi und Putin

Rio de Janeiro - Die BRICS-Gruppe kommt Sonntag in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Unter Brasiliens Vorsitz will sich die Gruppe wichtiger Schwellen- und Entwicklungsländer mit den Themen Gesundheitspolitik, Künstliche Intelligenz (KI) und Klimawandel befassen. Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht persönlich teil und entsendet stattdessen Ministerpräsident Li Qiang. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nicht.

Netanyahu: Hamas-Wünsche für Waffenruhe inakzeptabel

Jerusalem/Teheran - Israel lehnt die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas geforderten Änderungen am neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen ab, ist aber zu indirekten Verhandlungen bereit. Die Änderungen, die die Hamas an Katars Vorschlag vornehmen wolle, seien für Israel "inakzeptabel", teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Eine Delegation werde am Sonntag nach Katar aufbrechen. Am selben Tag wird Netanyahu Medien zufolge in die USA abreisen.

