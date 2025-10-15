Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Leichtes Plus bei ATX und DAX erwartet -- Asiens Börsen am Morgen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Leitindex tendieren rund eine Stunde vor Handelsbeginn zu kleinen Gewinnen. Die größten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt hoffen zur Wochenmitte auf eine Erholung.

Der ATX wird rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem leichten Plus erwartet.

An den Aktienmärkten setzt sich die Erholung vom Dienstagnachmittag voraussichtlich fort. "Die Stimmung profitiert von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank", so ein Marktteilnehmer. US-Notenbankchef Jerome Powell sagte am Abend, der Arbeitsmarkt schwäche sich deutlich ab, und die langfristigen Inflationserwartungen entsprächen dem Ziel der US-Notenbank. Die Notenbank denke nun auch über ein Ende des Quantitative Tightening nach, also ein Ende der Verkürzung der Notenbankbilanz über Anleihenverkäufe. Daraufhin hatten die US-Märkte gedreht und die Anfangsverluste abgeschüttelt. In Asien ziehen die Kurse am Morgen überwiegend an. Der Euro legt am Morgen weiter zu. "Andererseits sollten die Anleger an den Aktienmärkten nicht zu viel erwarten", so ein Marktteilnehmer. Denn der Markt sei nun hin und hergerissen zwischen der Eskalation im Zollstreit und der Zinssenkungserwartung in den USA", sagt er. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert am Mittwochmorgen auf einen positiven Handelsbeginn zu.

Der DAX präsentiert sich rund eine Stunde vor Börsenstart freundlich.

Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag den tiefsten Stand seit Monatsanfang ausgelotet hatte, sind am Mittwoch leichte Kursgewinne zu erwarten. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA verleiht etwas Rückenwind.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell betonte am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt. Dies ließ Marktteilnehmer auf eine weitere Zinssenkung in diesem Monat hoffen und gab den Kursen an der Wall Street zeitweise deutlich Auftrieb. Dem steht allerdings der nach wie vor mit harten Bandagen ausgetragene Handelskonflikt zwischen den USA und China gegenüber.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Dienstag eine unruhige Stimmung.

Der Dow Jones konnte Gewinne einfahren und schloss 0,44 Prozent höher bei 46.271,12 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 0,76 Prozent und ging bei 22.521,70 Zählern in den Feierabend.

Die Erholung der Wall Street am Montag nach dem Ausverkauf vom Wochenschluss setzte sich am Dienstag nur teilweise fort.

Denn trotz aller Beteuerungen, einen neuen Handelsstreit vermeiden zu wollen, zeigten weder die USA noch China echten Einigungswillen. China hat die neuen Exportkontrollen des Landes für Seltene Erden verteidigt. Die USA sehen diese sehr kritisch. Die chinesischen Restriktionen für den Export Seltener Erden käme zwar keinem formellen Verbot gleich, sie seien aber restriktiv genug, um in der Praxis wie ein solches zu wirken, urteilen die Analysten von Oxford Economics.

Die chinesische Seite räumte zwar Verhandlungen mit den USA ein, sie bekräftigte jedoch auch, dass Washington keine Handelsgespräche mit Peking führen könne, solange die US-Regierung Drohungen ausspreche und neue Beschränkungen verhänge. Händler verweisen zudem auf den Umstand, dass beiden Staaten nun neue oder kräftig erhöhte Hafengebühren für die Handelsschiffe der jeweils anderen Seite erheben wollen. Ausserdem nahm China fünf US-Töchter der südkoreanischen Grosswerft Hanwha Ocean auf ihre Sanktionsliste und kündigte weitere Untersuchungen im Schiffssektor an. "Volatilität steht wieder auf der Tagesordnung, da die Beziehungen zwischen den USA und China Anleger in Atem halten", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Daneben begann die Drittquartalssaison mit Geschäftsausweisen von Grossbanken.

ASIEN

Die Börsen in Asien bewegene sich zur Wochenmitte in der Gewinnzone.

In Japan erholt sich der Leitindex Nikkei 225 etwas von den Verlusten am Vortag und notiert 1,76 Prozent höher bei 47.671,90 Punkten.

Währenddessen bewegt sich der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,67 Prozent höher bei 3.890,95 Stellen.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng klettert am Mittwoch um 1,66 Prozent nach oben auf 25.864,14 Zählern.

Nach einer dreitägigen Durststrecke gehen die asiatischen Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs. Händler sprechen von wachsendem Optimismus über künftige Zinssenkungen in den USA, der den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China überdecke. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend die Schwäche des US-Arbeitsmarktes betont und eine neutralere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Händler sprechen von äußerst taubenhaften Aussagen. Im Handelsstreit mit China um den Export von Seltenen Erden goss US-Präsident Donald Trump erneut Öl ins Feuer. Er drohte China mit der Handelseinstellung bei Speiseöl.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX