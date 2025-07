Sommercamp in Texas nach Flut verwüstet

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ist nach Behördenangaben auf mindestens 59 gestiegen. Mit Stand Samstagabend waren es in Kerr County demnach 21 Kinder und 38 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. In angrenzenden Bezirken wurden mindestens acht weitere Tote gemeldet, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die regionale Verwaltung berichteten.

US-Finanzminister droht mit hohen Zöllen ab 1. August

Washington/Brüssel - US-Finanzminister Scott Bessent droht im Zollstreit mit hohen Zöllen ab 1. August. Präsident Donald Trump werde Briefe an die Handelspartner verschicken, in denen er sie informiere, dass die Zölle auf das Niveau der Ankündigungen vom 2. April angehoben würden, wenn es keine Einigung gebe, sagte Bessent am Sonntag dem US-Sender CNN. Bessent fügt hinzu, man stehe kurz vor Abschluss mehrerer Handelsvereinbarungen. Er erwarte in den nächsten Tagen mehrere große Ankündigungen.

Israel-Delegation reist zu Waffenruhe-Gesprächen nach Katar

Jerusalem/Teheran - Eine israelische Delegation ist am Sonntag nach Katar zu Gesprächen über ein mögliches Geisel- und Waffenruheabkommen für den Gazastreifen aufgebrochen. Am Montag soll dann Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Aus dem Büro von Netanyahu hieß es, die von der radikal-islamischen Hamas geforderten Änderungen an einem Waffenruheabkommen seien inakzeptabel.

OGH-Präsident Kodek gegen Dreiergremium an Weisungsspitze

Wien - Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Georg Kodek, zeigt sich nicht beeindruckt von den Plänen der Bundesregierung für die Justiz. Schon lange diskutiert wird die Neuregelung der Weisungsspitze. Am Mittwoch soll es soweit sein: Der Ministerrat dürfte sich auf die Errichtung der Bundesstaatsanwaltschaft einigen, an deren Spitze ein Dreiersenat stehen soll. Kodek kritisiert im "Standard": "Die Verfassung sieht auch nicht drei Bundeskanzler oder drei Justizminister vor."

Fast 50 Prozent weniger Asyl-Erstanträge in Deutschland

Berlin - Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben 61.336 Menschen erstmals einen Antrag auf Schutz in Deutschland gestellt. Das sind fast 50 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Van der Bellen beendete Staatsbesuch in Südafrika

Kapstadt - Mit Kultur- und Wirtschaftsterminen in Kapstadt hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag seinen viertägigen Staatsbesuch in Südafrika abgeschlossen. Am Vormittag besuchte Van der Bellen das größte Museum für Gegenwartskunst in Afrika, MOCAA, am Nachmittag das von der Vorarlberger Familie Waibel betriebene Weingut Constantia Glen. Nach dem Rückflug über Frankfurt war für Montagfrüh die Ankunft in Wien geplant.

Feuerwehrtaucher bargen Mann in Wiener Bad

Wien - Ein spektakulärer Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr hat am Sonntagnachmittag einem Mann das Leben gerettet. Dieser war im Strandbad Alte Donau untergegangen, was von Zeugen beobachtet wurde. Alle verfügbaren Feuerwehrtaucher, zwei davon wurden von einem Rettungshubschrauber direkt im Wasser abgesetzt, fanden und bargen den Untergegangenen. Er wurde von der Berufsrettung animiert, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Alpinist bei Sturz in Kitzlochklamm in Salzburg gestorben

Taxenbach - In der Kitzlochklamm bei Taxenbach im Salzburger Pinzgau ist am Sonntagvormittag ein Einheimischer beim Begehen des Klettersteigs in die Rauriser Ache gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Bach führt nach einem Gewitter mit Starkregen am Samstag aktuell viel Wasser. Es wurde eine große Suchaktion gestartet, am Nachmittag fanden Berg- und Wasserretter den Einheimischen nur mehr tot in einer Gumpe in mehreren Metern Tiefe, informierte die Bergrettung.

