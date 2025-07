US-Finanzminister droht mit hohen Zöllen ab 1. August

Washington/Brüssel - US-Finanzminister Scott Bessent droht im Zollstreit mit hohen Zöllen ab 1. August. Präsident Donald Trump werde Briefe an die Handelspartner verschicken, in denen er sie informiere, dass die Zölle auf das Niveau der Ankündigungen vom 2. April angehoben würden, wenn es keine Einigung gebe, sagte Bessent am Sonntag dem US-Sender CNN. Bessent fügt hinzu, man stehe kurz vor Abschluss mehrerer Handelsvereinbarungen. Er erwarte in den nächsten Tagen mehrere große Ankündigungen.

BRICS: "Ernsthafte Bedenken" gegen US-Strafzölle

Rio de Janeiro - Die elf BRICS-Staaten haben die "willkürlichen" Zölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump scharf kritisiert. In einer am Sonntag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung äußerten die Teilnehmer eines Gipfeltreffens in Brasilien "ernsthafte Bedenken" gegen die Zunahme einseitiger Zölle und anderer Maßnahmen, "die den Handel verzerren und unvereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation sind".

Karner empfängt jordanischen Innenminister

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Montag seinen jordanischen Amtskollegen Mazin Abdellah Hilal Al Farrayeh. Jordanien sei ein wichtiger Akteur in der Region für Stabilität - als unmittelbarer Nachbar Syriens, teilte das Innenministerium im Vorfeld mit. Im Mittelpunkt des Arbeitstreffens steht demnach unter anderem die aktuelle Lage in Syrien sowie die Frage der Rückkehr syrischer Staatsangehöriger.

Israel-Delegation reist zu Waffenruhe-Gesprächen nach Katar

Jerusalem/Teheran - Eine israelische Delegation ist am Sonntag nach Katar zu Gesprächen über ein mögliches Geisel- und Waffenruheabkommen für den Gazastreifen aufgebrochen. Am Montag soll dann Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Aus dem Büro von Netanyahu hieß es, die von der radikal-islamischen Hamas geforderten Änderungen an einem Waffenruheabkommen seien inakzeptabel.

Feuerwehrtaucher bargen Mann in Wiener Bad

Wien - Ein spektakulärer Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr hat am Sonntagnachmittag einem Mann das Leben gerettet. Dieser war im Strandbad Alte Donau untergegangen, was von Zeugen beobachtet wurde. Alle verfügbaren Feuerwehrtaucher, zwei davon wurden von einem Rettungshubschrauber direkt im Wasser abgesetzt, fanden und bargen den Untergegangenen. Er wurde von der Berufsrettung animiert, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Erstmals wieder Schiff im Roten Meer vor Jemen beschossen

Sanaa - Auf der wichtigen Schifffahrtsroute im Roten Meer vor der Küste Jemens ist am Sonntag erstmals seit Mitte April wieder ein Frachtschiff angegriffen worden. Wie die britische Schifffahrtsagentur UKMTO mitteilte, geriet das Schiff in Brand und wurde so schwer beschädigt, dass die Besatzung es verlassen musste. Der Beschuss trug dem Sicherheitsunternehmen Ambrey zufolge die Handschrift der militanten Houthis. Allerdings bekannte sich zunächst niemand zu dem Angriff.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red