EU-Defizitverfahren gegen Österreich gestartet

Brüssel - Die EU-Finanzminister haben bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel offiziell die Eröffnung eines EU-Defizitverfahrens gegen Österreich beschlossen. Der Rat folgt damit der Empfehlung der EU-Kommission. Auch der heimische Fiskalstrukturplan wurde final gebilligt. Er zeigt die Maßnahmen und Reformen auf, um das Budgetdefizit wieder unter die erlaubte 3-Prozent-Grenze zu bringen. Für Österreich ist Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in Brüssel.

Zwei Tote nach Angriff auf Schiff vor der Küste des Jemen

Monrovia/Sanaa - Nach einem Angriff auf ein Handelsschiff vor der Küste des Jemen wird der Tod zweier Crew-Mitglieder gemeldet. Über die Todesfälle informiert die liberianische Vertretung bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) während einer Sitzung der UNO-Organisation. Der von Griechenland betriebene Massengutfrachter "Eternity C", der unter der Flagge Liberias fährt, wurde demnach am Montagabend mit Seedrohnen und Schnellbooten attackiert.

FPÖ und Grüne wettern vor Nationalrat gegen Chat-Überwachung

Wien - FPÖ und Grüne haben vor der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause Kritik an Regierungsvorhaben geübt. Einig war man sich bei der Messenger-Überwachung - diese sei eine "Überwachungsfantasie der ÖVP", so Grünen-Chefin Leonore Gewessler und FPÖ-Verfassungssprecher Michael Schilchegger. Im Plenum thematisieren wollen die Grünen per dringlichem Antrag die Verschärfung des Waffengesetzes, die FPÖ die überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO.

Arzt in Norddeutschland soll ältere Patienten getötet haben

Itzehoe/Kiel - In Schleswig-Holstein in Norddeutschland wird gegen einen Arzt wegen der mutmaßlichen Tötung "mehrerer vorwiegend lebensälterer Patienten" ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Itzehoe am Dienstag mit. Angaben zur Zahl der Verdachtsfälle machten sie "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht, der Verdächtige soll aus dem Kreis Pinneberg stammen.

Edtstadler vom Bundespräsidenten angelobt

Wien - Die neue Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell angelobt worden. Die frühere Ministerin hat das Amt von Wilfried Haslauer (ÖVP) übernommen. Sie ist im Salzburger Landtag vergangene Woche zur Landeschefin gewählt worden. Van der Bellen lobte in seiner Rede die bisherige gute Zusammenarbeit mit Edtstadler.

Mutter zu Tötung ihrer kleinen Tochter in Wien geständig

Wien - Wegen Mordes ist am Dienstag am Wiener Landesgericht gegen eine 30-Jährige verhandelt worden, die laut Anklage ihre Tochter sieben Tage nach der Geburt in der Klinik Favoriten vorsätzlich getötet hat. Die Angeklagte gab zu, am 21. November 2024 mit ihrer kleinen Tochter das Spital verlassen zu haben, indem sie das Baby in eine Tagesdecke, ein Einkaufssackerl aus Papier und in einen Müllsack wickelte und außerhalb der Klinik brutal gegen den Asphalt schlug.

Lkw krachte bei Graz gegen Mittelleitwand - ein Todesopfer

Seiersberg-Pirka - Ein Sattelschlepper ist Dienstagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Seiersberg-Pirka südlich von Graz auf regennasser Fahrbahn gegen eine Betonleitwand geprallt. Mehrere Fahrzeuge waren ebenfalls in den Unfall verwickelt. Dabei ist ein am ursprünglichen Geschehen unbeteiligter Ersthelfer aus Niederösterreich (43) laut Polizei ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden teils schwer verletzt und ins LKH Graz gebracht. Es kam zu langen Staus bis in den Nachmittag.

KTM sieht sich nach Sanierung "wieder auf Erfolgskurs"

Mattighofen - Der Motorradhersteller KTM, der im November 2024 Insolvenz angemeldet hatte und dessen Sanierungsverfahren im Juni abgeschlossen wurde, sieht sich mit im ersten Halbjahr weltweit 100.391 verkauften Maschinen an Endkunden "wieder auf Erfolgskurs". Vergleichszahlen von 2024 wurden nicht genannt. Weitere 50.286 Stück wurden an Händler und Importeure geliefert. Auch alle Lieferketten seien reaktiviert worden, teilte das Unternehmen mit. Die Produktion soll am 28. Juli starten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red