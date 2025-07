Mutter nach Babymord in Wien zu 20 Jahren Haft verurteilt

Wien - Eine 30-jährige Frau ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie laut Anklage ihre Tochter sieben Tage nach der Geburt in der Klinik Favoriten vorsätzlich getötet hatte. Der Wahrspruch der Geschworenen erfolgte einstimmig im Sinn der Anklage. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Außenminister Wadephul und Saar am Donnerstag in Wien

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfängt am Donnerstag ihre Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul, und Israel, Gideon Saar. Wie das Außenamt am Dienstagnachmittag mitteilte, ist auch eine gemeinsame Pressekonferenz um 13.00 Uhr geplant. Es handle sich jeweils um den ersten Besuch der beiden Außenminister in Wien. Meinl-Reisinger hatte den Nahen Osten vergangene Woche besucht und war dabei auch mit Saar zusammengekommen.

Neue Gespräche über Gaza-Waffenruhe in Doha

Washington/Doha - Die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Dienstag in der Früh in Katar fortgesetzt worden. Die neue Gesprächsrunde zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Hamas konzentriere sich weiter auf die Mechanismen zur Umsetzung einer Waffenruhe, "insbesondere auf die Klauseln in Bezug auf den Rückzug (von Israels Armee) und die humanitäre Hilfe", sagte ein palästinensischer Vertreter.

Israel greift Libanon an

Beirut - Bei einem israelischen Angriff im Norden des Libanons sind nach libanesischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. In der Nähe der Hafenstadt Tripoli sei ein Fahrzeug von einer Drohne getroffen worden, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden, meldete das Gesundheitsministerium in Beirut. Israels Militär teilte mit, bei Tripoli einen "hochrangigen Hamas-Terroristen" angegriffen zu haben.

EU-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rechtsaußen-Parteien

Luxemburg/Straßburg - Die Europäische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die mittlerweile aufgelöste Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament eingeleitet. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag der AFP mit, ohne sich zum Inhalt der Vorwürfe zu äußern. Laut Medienberichten verdächtigen Ermittler die ehemalige Fraktion, der auch die FPÖ angehörte, zwischen 2014 und 2019 EU-Gelder in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro veruntreut zu haben.

Bulgarien darf den Euro einführen

Brüssel - Bulgarien hat endgültig grünes Licht für die Einführung des Euro erhalten. Nachdem bereits die EU-Kommission und die Staats- und Regierungschefs den Daumen hoch gezeigt hatten, verabschiedeten die Finanzminister der EU-Staaten bei einem Treffen in Brüssel die notwendigen Rechtsakte. Damit hat das Balkanland die letzte Hürde genommen und kann mit 1. Jänner 2026 seine Landeswährung Lew durch den Euro ersetzen. Der Wechselkurs ist auf 1,95583 Lew zu einem Euro angesetzt.

Österreichische Leopardenchancen beim Filmfestival Locarno

Locarno/Wien - 17 Filme konkurrieren bei der am 6. August startenden, 78. Ausgabe des Locarno Film Festivals um den Goldenen Leoparden. Darunter finden sich auch drei Werke mit Österreichbezug. So kann etwa mit "White Snail" der neue Film von Elsa Kremser und Levin Peter ("Space Dogs") auf eine Ehrung hoffen. Insgesamt werden bis 16. August 221 Filme in der Schweiz zu sehen sein, davon 150 Spielfilme, 70 Kurzfilme und eine Serie.

FPÖ und Grüne wettern vor Nationalrat gegen Chat-Überwachung

Wien - FPÖ und Grüne haben vor der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause Kritik an Regierungsvorhaben geübt. Einig war man sich bei der Messenger-Überwachung - diese sei eine "Überwachungsfantasie der ÖVP", so Grünen-Chefin Leonore Gewessler und FPÖ-Verfassungssprecher Michael Schilchegger. Im Plenum thematisieren wollen die Grünen per dringlichem Antrag die Verschärfung des Waffengesetzes, die FPÖ die überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO.

