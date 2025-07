Hamas stimmt Freilassung von zehn israelischen Geiseln zu

Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat der Freilassung von zehn israelischen Geiseln zugestimmt. Das sei im Rahmen schwieriger Waffenruheverhandlungen mit Israel vereinbart worden, hieß es in einer Erklärung der Hamas vom Mittwoch. Weitere zentrale Verhandlungspunkte, etwa die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen oder ein Rückzug von Israels Armee aus dem Palästinensergebiet, seien weiter ungeklärt. Wieder kamen indes zig Menschen im Gazastreifen zu Tode.

Außenminister Wadephul und Saar zu Nahost-Gesprächen in Wien

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfängt am Donnerstag ihre Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul, und Israel, Gideon Saar. Es ist der erste Besuch der beiden Außenminister in Wien. Bei den Gesprächen mit Wadephul und Saar wird es um die aktuelle Lage im Nahen Osten gehen. "Für dauerhaften Frieden brauchen die Palästinenser eine Zukunft, im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem - aber ohne die Hamas", erklärte Wadephul im Vorfeld.

Trump mit Zöllen gegen Brasilien wegen Bolsonaro-"Hexenjagd"

Washington/Bras�lia - US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien verkündet. Er begründete dies am Mittwoch in einem Brief mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro sowie mit der angeblichen "Zensur" von US-Onlineplattformen in dem Land. Brasilien kündigte prompt an, mit Gegenmaßnahmen reagieren zu wollen. Die brasilianische Lebensmittelindustrie erwartet, dass US-Verbraucher die Zölle zu spüren bekommen.

Mindestens 119 Tote bei Flutkatastrophe in Texas

Austin (Texas) - Nach der Flutkatastrophe im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Toten auf 119 gestiegen. Allein in dem am schwersten betroffenen Landkreis Kerr wurden bisher 95 Todesopfer gefunden, darunter 36 Kinder, wie Sheriff Larry Leitha am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten sagte. Im gesamten Katastrophengebiet wurden noch 173 Menschen vermisst, davon 161 allein in Kerr.

Graz-Wahl - Bürgermeisterin Kahr gibt Entscheidung bekannt

Graz - Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wird Donnerstagabend bei einer Bezirkskonferenz im Grazer Volkshaus ihrer Partei bekannt geben, ob sie kommendes Jahr im Herbst bei der Gemeinderatswahl noch einmal kandidiert. Die Entscheidung hat die 63-Jährige bereits vor ein paar Wochen für sich selbst getroffen, aber bisher geheim gehalten. Sie will es zuerst den Parteimitgliedern mitteilen und danach erst den Medien.

Tiergarten Schönbrunn freut sich über Luchs-Drillinge

Wien - Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Eurasischen Luchsen. Im Mai kamen Drillinge zur Welt. Bei der Geburt wogen die Jungtiere nur etwa 300 Gramm, waren blind und völlig hilflos. In den ersten Wochen wurden sie vom Muttertier gut geschützt in einer Hütte aufgezogen. "Die Drillinge entwickeln sich prächtig", freute sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. In Österreich gilt der Eurasische Luchs als regional stark gefährdet.

19-Jährige in Deutschland aus Kiste befreit

Erfurt - Im thüringischen Vogelsberg in Deutschland ist eine als vermisst gemeldete 19-Jährige aus einer Kiste in einer Scheune befreit worden. Nach Angaben der Polizei wird gegen einen 53-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau ermittelt. Beide waren nach einem Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter festgenommen worden und sitzen demnach in Untersuchungshaft, sagte die Staatsanwaltschaft Erfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Türkischer Präsident Erdogan setzt Kommunikationschef ab

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen langjährigen Vertrauten und Kommunikationschef Fahrettin Altun überraschend entlassen. Erdogan setzte Altun als Chef des Kommunikationsdirektorats per Präsidialdekret ab, wie am Donnerstag aus dem offiziellen Amtsblatt der Türkei hervorging. Altun galt als Chefideologe der Staatskommunikation und leitete das direkt dem Präsidenten unterstellte Direktorat seit seiner Gründung 2018.

