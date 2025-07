Grazer Bürgermeisterin Kahr kandidiert 2026 wieder

Graz/Wien - Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wird bei der Gemeinderatswahl 2026 wieder kandidieren. Die 63-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Entscheidung auseinandergesetzt und diese bereits vor einiger Zeit gefällt. Bisher hat sie den Entschluss allerdings geheim gehalten. Donnerstagabend teilte sie ihre Entscheidung bei einer Bezirkskonferenz im Volkshaus ihrer Partei mit. Die Kandidatenliste wird im Herbst bei einer Parteikonferenz beschlossen.

Verbot für Dick-Pics im Nationalrat beschlossen

Wien - Das ungefragte Zusenden von Bildern mit Genitalien wird strafbar. Ein entsprechendes Verbot zum Schutz vor sexueller Belästigung wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsparteien sowie der Grünen im Nationalrat beschlossen. Das Verbot umfasst das unaufgeforderte Übermitteln sogenannter "Dick-Pics" im Internet und den sozialen Medien, über Dating-Apps, Nachrichten-Apps, per E-Mail oder SMS sowie über Mechanismen wie Airdrop oder Bluetooth.

Erste UNO-Treibstofflieferung in Gazastreifen seit 130 Tagen

Brüssel/Wien - Kurz nach Verkündung einer Einigung zwischen der EU und Israel auf eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen, haben die Vereinten Nationen nach eigenen Angaben erstmals seit 130 Tagen Treibstoff in das von Israel abgeriegelte Gebiet bringen können. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas sieht die Einigung vor, dass mehr Lastwagen mit Hilfsgütern in das Gebiet fahren und Grenzübergänge sowie bestimmte Routen geöffnet werden, sagte Kallas am Donnerstag.

Wieder viele Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza - Ungeachtet laufender Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den Morgenstunden seien am Donnerstag mindestens 55 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Bei einem Luftangriff seien in der Nähe eines Gesundheitszentrums 16 Menschen getötet worden, darunter zehn Kinder.

Verbot von aromatisierten Tabaksticks beschlossen

Wien - Auch "erhitzte Tabakerzeugnisse" dürfen künftig kein Aroma mehr enthalten. Diese Regelung ist am Donnerstag einstimmig im Nationalrat beschlossen worden. Für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen gilt das Verbot von Aromen schon seit längerem, künftig gilt es auch für sogenannte Tabaksticks, die in den entsprechenden Erhitzungsgeräten verwendet werden. Nicht betroffen sind allerdings E-Zigaretten, bei denen eine Flüssigkeit (Liquid) verdampft wird.

Versteigerung der ersten Birkin Bag brachte Rekordsumme

Paris - Die allererste Birkin-Handtasche ist in Paris für 8,6 Millionen Euro verkauft worden - so teuer wie keine andere Handtasche in der Auktionsgeschichte zuvor, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Das ikonische Stück aus dem Jahr 1984 gilt als Urmutter aller "It-Bags" - Handtaschen, die als begehrte Mode- und Statussymbole stehen. Entworfen wurde sie gemeinsam mit der britischen Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (1946-2023), die der Tasche auch den Namen gab.

Rubio fordert nach Treffen mit Lawrow Plan für Kriegsende

Kuala Lumpur - US-Außenminister Marco Rubio fordert nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow einen Fahrplan zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Er sprach von einem "offenen und wichtigen Gespräch", in dem er die Enttäuschung von US-Präsident Donald Trump über die mangelnde Flexibilität Russlands übermittelt habe, sagte Rubio am Donnerstag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red