Gedenken an Völkermord von Srebrenica vor 30 Jahren

Srebrenica - Über 150.000 Menschen haben sich laut Medienberichten am Freitag in Potočari bei der Gedenkfeier für die Opfer des 30 Jahre zurückliegenden Völkermordes von Srebrenica eingefunden. "Wir geben die schwere Wahrheit zu. Wir haben vor 30 Jahren versagt", wurde UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Gedenkfeier von der UNO-Untergeneralsekretärin Rosemary DiCarlo zitiert. Auch die österreichische Politik erinnerte an die Geschehnisse.

Nationalrat beschließt Orientierungsklassen

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag mit breiter Mehrheit die Einführung von Orientierungsunterricht beschlossen. Zugewanderte Kinder im schulpflichtigen Alter, die keine Erfahrung in Bildungseinrichtungen haben, sollen ab dem kommenden Schuljahr nach ihrer Ankunft in Österreich zuerst Orientierungsklassen besuchen. Für die Einführung der Orientierungsklassen stimmten bei der Plenarsitzung neben den Regierungsfraktionen auch die Grünen. Die FPÖ lehnte die Maßnahme ab.

Nationalrat verabschiedete sich in die Sommerpause

Wien - Der Nationalrat hat sich am Freitag nach drei intensiven Plenartagen in die Sommerpause verabschiedet. Zuvor wurde noch über den vorerst wegen Bedenken der Regierungsparteien verzögerten Untersuchungsausschuss der FPÖ debattiert. Dazu wird nun die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) abgewartet. Im Falle von Grünem Licht könnte die FPÖ eine Sondersitzung verlangen. Die nächste reguläre Plenarsitzung findet am 24. September statt.

Frankreich ermittelt gegen X wegen mutmaßlicher Manipulation

San Francisco - Die Pariser Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter) und dessen Leitung eingeleitet. Der Verdacht lautet auf Manipulation des Plattform-Algorithmus zum Zweck ausländischer Einflussnahme, wie die Pariser Staatsanwältin am Freitag mitteilte.

PKK will Teilhabe am politischen Leben in der Türkei

Sulaymaniyah - Die in der Türkei verbotene Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die am Freitag mit der Abgabe ihrer Waffen begonnen hat, beansprucht für die Zukunft eine Teilhabe am politischen Leben in der Türkei. Ein Befehlshaber der kurdischen Rebellenorganisation forderte im Gespräch mit AFP, die Kommandanten der PKK benötigten Sicherheitsgarantien bei einer Rückkehr in die Türkei. Zugleich verlangte er die Freilassung des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan.

Hohe Zahl an Badetoten wegen Hitzewelle in Frankreich

Paris - Die Hitzewelle in Frankreich hat die Zahl der Badetoten massiv in die Höhe getrieben. Zwischen dem 1. Juni und dem 2. Juli kam es zu 429 Badeunfällen mit 109 Badetoten, wie die Gesundheitsbehörden und die Wasserwacht in Paris mitteilten. Die Zahl der Badeunfälle stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 Prozent und die der Badetoten um 58 Prozent. Bei 19 der Badetoten handelte es sich um Kinder und Jugendliche.

Iran droht Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi mit Tod

Oslo - Die iranische Friedensnobelpreisträgerin und Frauenrechtlerin Narges Mohammadi hat nach Angaben des Nobelkomitees Morddrohungen der Behörden in Teheran erhalten. Der Vorsitzende des Nobelkomitees, Jörgen Watne Frydnes, erklärte am Freitag, einen "dringenden Anruf" von Mohammadi erhalten zu haben. Sie habe gesagt, dass ihr Leben akut in Gefahr sei und dass ihr "von Agenten des Regimes direkt und indirekt physische Beseitigung" angedroht worden sei, fügte Frydnes hinzu.

Zuschauer bei Stierlauf in Südfrankreich umgekommen

Arles - Bei einem traditionellen Stierlauf während eines Fests in der südfranzösischen Gemeinde G�n�rac ist ein Mann mit einem der Tiere zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. "Mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass gestern Abend während der Stierkampfveranstaltung, die im Rahmen des Patronatsfestes unserer Gemeinde stattfand, eine Person verstorben ist", teilte der Bürgermeister Fr�d�ric Touzellier auf der Facebook-Seite der Gemeinde mit.

