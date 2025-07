Nationalrat beschließt Orientierungsklassen

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag mit breiter Mehrheit die Einführung von Orientierungsunterricht beschlossen. Zugewanderte Kinder im schulpflichtigen Alter, die keine Erfahrung in Bildungseinrichtungen haben, sollen ab dem kommenden Schuljahr nach ihrer Ankunft in Österreich zuerst Orientierungsklassen besuchen. Für die Einführung der Orientierungsklassen stimmten bei der Plenarsitzung neben den Regierungsfraktionen auch die Grünen. Die FPÖ lehnte die Maßnahme ab.

Trump dankt Helfern nach tödlichen Fluten in Texas

Austin (Texas)/Washington - Eine Woche nach den tödlichen Sturzfluten in Texas hat US-Präsident Donald Trump vor Ort den Einsatzkräften gedankt und den Betroffenen sein Beileid ausgesprochen. "Das war eine schreckliche Situation, aber wir wissen Ihre geleistete Arbeit sehr zu schätzen", sagte Trump im Gebiet Kerr County vor Rettungskräften und Helfern. Er verglich die Fluten mit einer "gigantischen Welle im Pazifischen Ozean, bei der die besten Surfer der Welt Angst hätten, darauf zu surfen".

PKK will Teilhabe am politischen Leben in der Türkei

Sulaymaniyah - Die in der Türkei verbotene Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die am Freitag mit der Abgabe ihrer Waffen begonnen hat, beansprucht für die Zukunft eine Teilhabe am politischen Leben in der Türkei. Ein Befehlshaber der kurdischen Rebellenorganisation forderte im Gespräch mit AFP, die Kommandanten der PKK benötigten Sicherheitsgarantien bei einer Rückkehr in die Türkei. Zugleich verlangte er die Freilassung des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan.

Schlag gegen Drogenschmuggler auf der Iberischen Halbinsel

Madrid/Lissabon - In Spanien und Portugal hat die Polizei nach eigenen Angaben das bisher "größte logistische Netzwerk" für Drogenschmuggel auf der Iberischen Halbinsel zerschlagen. In beiden Ländern seien insgesamt 64 Verdächtige festgenommen worden, teilte die spanische Polizeieinheit Guardia Civil mit. Zudem seien mehrere Haftbefehle und Auslieferungsanträge anhängig.

Frankreich ermittelt gegen X wegen mutmaßlicher Manipulation

San Francisco - Die Pariser Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter) und dessen Leitung eingeleitet. Der Verdacht lautet auf Manipulation des Plattform-Algorithmus zum Zweck ausländischer Einflussnahme, wie die Pariser Staatsanwältin am Freitag mitteilte.

