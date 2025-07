Heftige Luftangriffe auf den Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine angegriffen und dabei insbesondere im Westen des Landes Schäden angerichtet. Der Bürgermeister der westukrainischen Großstadt Lwiw, Andrij Sadowyj, teilte am Samstag mit, dass neben Wohnhäusern auch ein Kindergarten beschädigt worden sei. Im Bahnhofsviertel habe es einen großen Brand, aber soweit bekannt keine Verletzten gegeben, schrieb er auf Telegram.

EU plant Steuer für umsatzstarke Unternehmen

Menlo Park - Die EU-Kommission plant offenbar eine neue Steuer für umsatzstarke Unternehmen. Die Abgabe solle für alle großen Firmen gelten, die in der EU tätig sind und einen Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro ausweisen, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf einen Entwurf. Dies gelte unabhängig vom Hauptsitz der Konzerne. Mit Hilfe eines gestaffelten Systems sollen Unternehmen mit den höchsten Umsätzen mehr zahlen müssen.

Trump dankt Helfern nach tödlichen Fluten in Texas

Austin (Texas)/Washington - Eine Woche nach den tödlichen Sturzfluten in Texas hat US-Präsident Donald Trump vor Ort den Einsatzkräften gedankt und den Betroffenen sein Beileid ausgesprochen. "Das war eine schreckliche Situation, aber wir wissen Ihre geleistete Arbeit sehr zu schätzen", sagte Trump im Gebiet Kerr County vor Rettungskräften und Helfern. Er verglich die Fluten mit einer "gigantischen Welle im Pazifischen Ozean, bei der die besten Surfer der Welt Angst hätten, darauf zu surfen".

Treibstoff-Stopp Ursache für Flugzeugabsturz in Indien

Ahmedabad - Der Absturz des Passagierflugzeugs von Air India mit 260 Toten vor einem Monat ist möglicherweise auf eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zurückzuführen. Die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke seien unmittelbar nach dem Start fast gleichzeitig auf die Position "Abgeschaltet" gesprungen, heißt es in einem vorläufigen Bericht der indischen Behörde für Flugunfall-Untersuchung. Im Cockpit herrschte Verwirrung, warum die Schalter plötzlich geschlossen waren.

Linzer Alkolenker verursachte Unfall - Iraner starb

Oslip/Linz - Ein Pkw-Zusammenstoß auf der B50 in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am späten Freitagabend ein Menschenleben gefordert. Die Einsatzkräfte wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland kurz vor 22.00 Uhr alarmiert. Ein Alkolenker (25) aus Linz soll nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines Iraners kollidiert sein. Der 44-Jährige wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Der andere Lenker erlitt leichte Blessuren.

Landarbeiter starb nach Razzia der US-Einwanderungsbehörde

Los Angeles (Kalifornien)/Washington - In Kalifornien ist bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einer legalen Cannabis-Plantage ein Landarbeiter schwer verletzt worden und kurz darauf gestorben. Der Arbeiter sei "seinen Verletzungen erlegen, die er bei der gestrigen Einwanderungsrazzia erlitten hat", erklärte die Landarbeiter-Gewerkschaft United Farm Workers. Eine Bundesrichterin ordnete indes an, Festnahmen von Einwanderern im Süden Kaliforniens ohne hinreichenden Verdacht zu stoppen.

Mitsprache der Landeshauptleute bei ORF fällt

Wien - Das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Bestellung der ORF-Landesdirektoren und -direktorinnen wird abgeschafft. Dafür gebe es eine grundsätzliche Einigung der Regierungsfraktionen, berichtete NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter der APA. Beschlossen werden könnte die Maßnahme bereits im September nach der Sommerpause des Nationalrats. Änderungen sind auch bei der ORF-Haushaltsabgabe für Unternehmen geplant.

Elternhaus von Papst Leo soll Touristenattraktion werden

Vatikanstadt/Washington - Das Elternhaus von Papst Leo XIV. in dem Chicagoer Vorort Dolton im US-Staat Illinois soll in eine Touristenattraktion umgewandelt werden. Der Besitzer des Hauses habe es für 375.000 US-Dollar (320.800 Euro) an die Gemeinde verkauft, berichtete der US-Fernsehsender WGN am Freitag (Ortszeit). Er hatte es im vergangenen Jahr, vor der Wahl des ersten US-Papstes, für 66.000 US-Dollar gekauft und umfangreich renoviert.

