Heftige Luftangriffe auf den Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine angegriffen und dabei insbesondere den Westen des Landes heftig attackiert. Mindestens zwei Menschen wurden in der Stadt Czernowitz an der Grenze zu Rumänien getötet und 14 weitere verletzt, teilten die ukrainischen Behörden am Samstag mit. Die Stadt sei von Drohnen und einer Rakete getroffen worden. Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit 597 Drohnen und 26 Raketen attackiert, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Trump dankt Helfern nach tödlichen Fluten in Texas

Austin (Texas)/Washington - Eine Woche nach den tödlichen Sturzfluten in Texas hat US-Präsident Donald Trump vor Ort den Einsatzkräften gedankt und den Betroffenen sein Beileid ausgesprochen. "Das war eine schreckliche Situation, aber wir wissen Ihre geleistete Arbeit sehr zu schätzen", sagte Trump im Gebiet Kerr County vor Rettungskräften und Helfern. Er verglich die Fluten mit einer "gigantischen Welle im Pazifischen Ozean, bei der die besten Surfer der Welt Angst hätten, darauf zu surfen".

Treibstoff-Stopp Ursache für Flugzeugabsturz in Indien

Ahmedabad - Der Absturz des Passagierflugzeugs von Air India mit 260 Toten vor einem Monat ist möglicherweise auf eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zurückzuführen. Die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke seien unmittelbar nach dem Start fast gleichzeitig auf die Position "Abgeschaltet" gesprungen, heißt es in einem vorläufigen Bericht der indischen Behörde für Flugunfall-Untersuchung. Im Cockpit herrschte Verwirrung, warum die Schalter plötzlich geschlossen waren.

Mitsprache der Landeshauptleute bei ORF fällt

Wien - Das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Bestellung der ORF-Landesdirektoren und -direktorinnen wird abgeschafft. Dafür gebe es eine grundsätzliche Einigung der Regierungsfraktionen, berichtete NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter der APA. Beschlossen werden könnte die Maßnahme bereits im September nach der Sommerpause des Nationalrats. Änderungen sind auch bei der ORF-Haushaltsabgabe für Unternehmen geplant.

Landarbeiter nach Razzia in Kalifornien in Lebensgefahr

Los Angeles (Kalifornien)/Washington - In Kalifornien ist bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einer legalen Cannabis-Plantage ein Landarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. "Mein Onkel schwebt in Lebensgefahr. Seine Verletzungen sind katastrophal. Sein Herz schlägt noch", hieß es in einem Spendenaufruf der Familie des Schwerverletzten vom Freitag. Zuvor hatte die Landarbeiter-Gewerkschaft United Farm Workers im Onlinedienst X erklärt, der Arbeiter sei seinen Verletzungen erlegen.

Pkw-Spritztour von 16-jährigem Steirer endete im Spital

Pernegg - Eine Spritztour eines betrunkenen 16-Jährigen mit dem Auto seiner Mutter hat in der Nacht auf Samstag in der Steiermark für ihn und seinen 17-jährigen Beifahrer im Spital geendet. Der Bursche, der noch gar keinen Führerschein besitzt, hatte sich den Pkw genommen und war mit seinem Freund nahe Bruck an der Mur zu schnell unterwegs. Der Wagen geriet ins Schleudern, stieß gegen eine Leitschiene und dann gegen ein Gebäude der Asfinag, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Skischaukel Gaißau-Hintersee in Salzburg vor Abbruch

Krispl/Hintersee - Nach drei Konkursen und zwei Eigentümerwechseln der Skischaukel Gaißau-Hintersee in Salzburg steht nun das endgültige Aus bevor. Beim Land Salzburg wurde ein Abbruchbescheid der Liftanlagen beantragt, berichteten Salzburger Medien. Die Suche der Eigentümer - drei Unternehmen und eine Privatperson aus der Region - nach Partnern für Investitionen von rund 40 Mio. Euro in die Erneuerung der Anlagen verliefen nicht erfolgreich.

Linzer Alkolenker verursachte Unfall - Iraner starb

Oslip/Linz - Ein Pkw-Zusammenstoß auf der B50 in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am späten Freitagabend ein Menschenleben gefordert. Die Einsatzkräfte wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland kurz vor 22.00 Uhr alarmiert. Ein Alkolenker (25) aus Linz soll nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines Iraners kollidiert sein. Der 44-Jährige wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Der andere Lenker erlitt leichte Blessuren.

