Trump: 30 Prozent Zölle auf EU-Produkte ab 1. August

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump weitet mit Zöllen von 30 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko seinen Handelskrieg gegen zwei wichtige Partner aus. Die neuen Abgaben sollen vom 1. August an gelten, wie Trump am Samstag mitteilte. Er veröffentlichte jeweils ein entsprechendes Schreiben auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die EU hatte auf ein umfassendes Handelsabkommen mit den USA gehofft.

Heftige Luftangriffe auf den Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine angegriffen und dabei insbesondere den Westen des Landes heftig attackiert. Mindestens vier Menschen wurden in der Stadt Czernowitz an der Grenze zu Rumänien getötet und 14 weitere verletzt, teilten die ukrainischen Behörden am Samstag mit. Die Stadt sei von Drohnen und einer Rakete getroffen worden. Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit 597 Drohnen und 26 Raketen attackiert, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Sporrer schließt Ausweitung der Messenger-Überwachung aus

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) schließt eine Ausweitung der eben erst im Nationalrat beschlossenen Messenger-Überwachung weiterhin aus. Die Maßnahme solle weiterhin auf Terrorprävention und -abwehr beschränkt sein. "Für etwas Anderes stehe ich nicht zur Verfügung", sagte sie in der Ö1-Sendung "Im Journal zu Gast" am Samstag. Andernfalls würde sie im Ministerrat ihr Veto einlegen, kündigte die Ministerin an.

Bayerns Königsschlösser sind UNESCO-Welterbe

Schwangau/Paris - Die UNESCO hat die berühmten Märchenschlösser von Bayerns König Ludwig II. zum Welterbe erklärt. Auf ihrer Sitzung in Paris nahm die Welterbekommission der UNO-Kulturorganisation das Schloss Neuschwanstein, die Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof sowie das Königshaus am Berg Schachen in die Welterbeliste auf. In Bayern war seit mehr als einem Vierteljahrhundert auf diese Auszeichnung hingearbeitet worden.

Iran rudert im Streit mit Atomenergiebehörde zurück

Teheran - Der Iran will seinem Außenminister zufolge die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA anders als bisher verkündet nicht vollständig einstellen. Die Kooperation sei nicht beendet, sagte Abbas Araqchi der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge am Samstag. Alle Aktivitäten der IAEA erfolgten aber über den Nationalen Sicherheitsrat.

Wieder Verletzte bei Stierlauf in Pamplona

Pamplona - Beim sechsten Stierlauf des diesjährigen Sanferm�n-Festes in Pamplona im Norden Spaniens sind Samstagfrüh fünf Menschen verletzt worden. Auf der mehr als 800 Meter langen Strecke zur Stierkampfarena kam es in den engen Gassen mit vielen Kurven zu zahlreichen Stürzen, wie in der Live-Übertragung des spanischen Fernsehsenders RTVE zu sehen war. Vier der fünf Verletzten mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, ein weiterer wurde an Ort und Stelle versorgt.

26-Jährige von Wildenkogelscharte in Matrei abgestürzt

Matrei/Osttirol - Eine 26-Jährige ist Freitagnachmittag in Matrei in Osttirol beim Abstieg von der Wildenkogelscharte rund 80 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau war Mitglied einer achtköpfigen tschechischen Gruppe, die auf der Badener Hütte übernachten wollte. Wegen des Schneefalls an den Vortagen und dem instabilen Wetter kamen die Bergsteiger langsamer voran als gedacht und beschlossen daher umzukehren, so die Polizei.

Fünf Menschen in Guatemala nach Plünderung gelyncht

Guatemala-Stadt - Ein wütender Mob hat in Guatemala fünf Menschen gelyncht, die nach einem Erdbeben mehrere Häuser geplündert haben sollen, während ihre Bewohner in Notunterkünften schliefen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Freitag (Ortszeit) in der am stärksten von dem Beben in der vergangenen Woche betroffenen südlichen Gemeinde Santa Mar�a de Jes�s. Ein online gestelltes Video zeigt, wie ein am Boden liegender Mann geschlagen, mit Benzin überschüttet und angezündet wird.

