Marterbauer will Betrugsbekämpfung intensivieren

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will im Zuge der Budgetsanierung die Betrugsbekämpfung ausbauen. Im APA-Interview kündigt er Gesetzesänderungen unter anderem den "Umsatzsteuer-Karussellbetrug" betreffend an. Zudem will er die Kontrollen ausbauen. Was die Einhaltung der Budgetziele angeht, ist Marterbauer optimistisch. Dennoch würde es ihn "nicht wundern", wenn Österreichs Bonität von den Ratingagenturen schlechter bewertet wird.

Williams begeisterte als "König der Unterhaltung" in Wien

Wien - Robbie Williams ist endgültig auf der Metaebene angekommen: Neun Jahre nach seinem letzten Studioalbum und ein halbes Jahr nach seinem Biopic "Better Man" hat der Britpop-Star im Rahmen seiner aktuellen Tournee rund 50.000 Menschen im Wiener Happel-Stadion begeistert. Ein humorvoll vorgetragenes Best-of der Songs aus den vergangenen 28 Jahren machte Lust auf das im Herbst erscheinende Album "Britpop". Dabei ließ der 51-Jährige wissen: "Ich bin der König der Unterhaltung!"

Österreich auf Platz 13 der meistbesuchten Länder der Welt

Madrid - Der weltweite Tourismus hat nach fünf Jahren wieder das Level des Jahres vor der Corona-Pandemie erreicht. Rund 1,47 Milliarden internationale Ankünfte wurden im vergangenen Jahr gezählt. Das geht aus Daten der Welttourismusorganisation UN Tourism hervor, die regelmäßig Statistiken zum globalen Reiseverhalten veröffentlicht. Österreich verbuchte im vergangenen Jahr 32,2 Mio. Ankünfte und steht auf Position 13. An erster Stelle liegt Frankreich mit 102 Mio. Touristenankünften.

Zwei Vermisste nach Überschwemmungen in Katalonien

Barcelona - Nach heftigen Unwettern und Überschwemmungen werden in der spanischen Region Katalonien zwei Menschen vermisst. Die Feuerwehr erklärte am Samstagabend im Onlinedienst X, sie suche in der Stadt Cubelles, die etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt ist, nach zwei Menschen, die offenbar von einem Fluss mitgerissen wurden. Katalonien war am Samstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden, die teilweise zu Überschwemmungen führten.

Bundesheer legte Bilanz für 2024

Wien - Das Bundesheer hat für das vergangene Jahr Bilanz gezogen: Über 2.100 Soldatinnen und Soldaten leisteten 2024 Hilfe bei Katastrophen, wie dem verheerenden Waldbrand in der Steiermark oder Hochwasser in Niederösterreich. Gleichzeitig wurden 266 Unterstützungsleistungen erbracht und rund 4.000 illegale Grenzübertritte festgestellt. Durchschnittlich waren im vergangenen Jahr 620 Soldaten bei bis zu 16 verschiedenen internationalen Missionen eingesetzt.

Gaza-Gespräche stocken

Doha/Kairo - Die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine 60 Tage lange Waffenruhe im Gazakrieg sind informierten Kreisen zufolge ins Stocken geraten. Beide Seiten machen sich demnach gegenseitig für den mangelnden Fortschritt verantwortlich. Ziel der Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha ist eine Waffenruhe und die Freilassung von zehn lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie die Übergabe von Leichen mehrerer Verschleppter.

Französischer Häftling flieht in Tasche

Lyon - In Frankreich ist ein Häftling aus einem Gefängnis geflohen, indem er sich bei der Entlassung seines Zellengenossen in dessen Tasche versteckt hat. Die französische Strafvollzugsbehörde erklärte am Samstag, der Mann habe "die Entlassung seines Mithäftlings genutzt, um sich in seinem Gepäck zu verstecken und zu entkommen". Der Sender BFMTV berichtete, der 20-Jährige sei am Freitag aus dem Gefängnis Corbas in der Nähe von Lyon geflohen.

Auto in Tirol wegen Bremsversagens verunglückt

Umhausen - Wegen Bremsversagens ist ein mit vier Personen besetztes Auto Samstagabend auf einem abschüssigen Forstweg von der Erlanger Hütte Richtung Umhausen (Bezirk Imst) verunglückt. Der 49-jährige Fahrer hatte zwar bemerkt, dass die Bremse nicht reagierte, konnte den Wagen aber nicht stoppen. Vor zwei Wochen habe der Autolenker vom Hersteller eine Mail erhalten, wegen möglicher Bremsprobleme eine Werkstatt aufzusuchen, was der Mann noch nicht getan habe, so die Polizei.

