Marterbauer will Betrugsbekämpfung intensivieren

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will im Zuge der Budgetsanierung die Betrugsbekämpfung ausbauen. Im APA-Interview kündigt er Gesetzesänderungen unter anderem den "Umsatzsteuer-Karussellbetrug" betreffend an. Zudem will er die Kontrollen ausbauen. Was die Einhaltung der Budgetziele angeht, ist Marterbauer optimistisch. Dennoch würde es ihn "nicht wundern", wenn Österreichs Bonität von den Ratingagenturen schlechter bewertet wird.

57-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Wieden

Wien - Ein 57-Jähriger ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in der Gußhausstraße in Wien-Wieden gestorben. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage am Sonntag. Die Berufsfeuerwehr bekämpfte den Zimmerbrand gegen 21.00 Uhr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften. Das im vierten Stock ausgebrochene Feuer wurde dabei mit Innen- und Außeneinsatz bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht, sagte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer.

Mehr als 20 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Bei neuen Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge seit den frühen Morgenstunden des Sonntag mehr als 20 Menschen getötet worden. Medizinische Kreise meldeten mindestens 21 Tote. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete ebenfalls unter Berufung auf medizinische Kreise, 27 Menschen seien ums Leben gekommen. Demnach verloren allein bei einem Bombardement des Hauses einer Familie in Nuseirat zehn Menschen das Leben.

Gaza-Gespräche stocken

Doha/Kairo - Die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine 60 Tage lange Waffenruhe im Gazakrieg sind informierten Kreisen zufolge ins Stocken geraten. Beide Seiten machen sich demnach gegenseitig für den mangelnden Fortschritt verantwortlich. Ziel der Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha ist eine Waffenruhe und die Freilassung von zehn lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie die Übergabe von Leichen mehrerer Verschleppter.

Okkult-Betrug in Österreich und Deutschland: Bisher 24 Opfer

Maria Enzersdorf - Im Fall von millionenschwerem Okkult-Betrug sind den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich einem Bericht zufolge bisher 24 Geschädigte - 17 in Österreich und sieben in Deutschland - seit 2009 bekannt. Aufgrund der Vermögenswerte dürfte die Opferanzahl laut "Krone" (Sonntag-Ausgabe) bei knapp 100 im deutschsprachigen Raum liegen. Zudem soll die Bande 1,6 Millionen Euro an Sozialleistungen und Familienbeihilfe für fünf Minderjährige seit 2016 erhalten haben.

Sechs Verletzte bei Stierlauf in Pamplona in Nordspanien

Pamplona - Auch der siebente und vorletzte Stierlauf des diesjährigen Sanferm�n-Festes im nordspanischen Pamplona hat am Morgen für gefährliche Momente gesorgt. Sechs Menschen wurden auf der mehr als 800 Meter langen Strecke zur Stierkampfarena verletzt, wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes im spanischen Sender RTVE in einer vorläufigen Bilanz sagte.

Bundesheer legte Bilanz für 2024

Wien - Das Bundesheer hat für das vergangene Jahr Bilanz gezogen: Über 2.100 Soldatinnen und Soldaten leisteten 2024 Hilfe bei Katastrophen, wie dem verheerenden Waldbrand in der Steiermark oder Hochwasser in Niederösterreich. Gleichzeitig wurden 266 Unterstützungsleistungen erbracht und rund 4.000 illegale Grenzübertritte festgestellt. Durchschnittlich waren im vergangenen Jahr 620 Soldaten bei bis zu 16 verschiedenen internationalen Missionen eingesetzt.

Österreich auf Platz 13 der meistbesuchten Länder der Welt

Madrid - Der weltweite Tourismus hat nach fünf Jahren wieder das Level des Jahres vor der Corona-Pandemie erreicht. Rund 1,47 Milliarden internationale Ankünfte wurden im vergangenen Jahr gezählt. Das geht aus Daten der Welttourismusorganisation UN Tourism hervor, die regelmäßig Statistiken zum globalen Reiseverhalten veröffentlicht. Österreich verbuchte im vergangenen Jahr 32,2 Mio. Ankünfte und steht auf Position 13. An erster Stelle liegt Frankreich mit 102 Mio. Touristenankünften.

