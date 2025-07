Von der Leyen: Gegenzölle gegen USA erst Anfang August

Brüssel/Wien - Im Zollstreit mit den USA will die EU-Kommission ihre Gegenmaßnahmen nicht wie zunächst geplant am Montag in Kraft setzen, sondern verschiebt sie auf Anfang August. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an. Damit will die EU abwarten, ob eine Einigung mit den USA trotz der von US-Präsident Donald Trump am Samstag angedrohten Zollerhöhung auf 30 Prozent für EU-Importe noch möglich ist.

Bluttat in Traiskirchen: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

Traiskirchen - Ein 67-Jähriger auf Haftausgang soll am Sonntagvormittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Langwaffe einen Mann getötet und eine Frau schwerst verletzt haben. Der Täter sei mit einem Fahrzeug geflüchtet und habe dann Suizid begangen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das männliche Opfer starb an Ort und Stelle. Die Frau wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Schlussbericht zu Trump-Attentat sieht "inakzeptable Fehler"

Washington - Ein Jahr nach dem Attentat auf Donald Trump kommen aus dem US-Senat heftige Vorwürfe gegen die Personenschützer des damaligen Präsidentschaftskandidaten. Der Secret Service habe es versäumt, wichtige Informationen über eine verdächtige Person und die Bedrohungslage mit Trumps Leibwächtern zu teilen, hieß es in einem Abschlussbericht eines Ausschusses im US-Senat. "Bei der Planung und Durchführung der Butler-Veranstaltung am 13. Juli gab es mehrere inakzeptable Fehler."

Nordkorea bekräftigt Unterstützung für Russland

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland einem Medienbericht zufolge weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg zugesagt. Pjöngjang sei bereit, "alle Maßnahmen der russischen Führung bedingungslos zu unterstützen, um die Ursachen der Ukraine-Krise zu bewältigen", sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Küstenstadt Wonsan.

Iran zeigt Bereitschaft zur Diplomatie

Washington/Teheran/Jerusalem - Die iranische Regierung signalisiert vor dem Hintergrund anhaltender militärischer Spannungen mit dem Westen Bereitschaft zur Diplomatie. "Diplomatie steht nicht im Gegensatz zum Kampf, Widerstand und Verteidigung", schrieb Mohammad-Jafar Qaempanah, Leiter des iranischen Präsidialbüros, in der staatlichen Zeitung "Iran" (Sonntag). Ihm zufolge ist dies auch die offizielle Politik von Präsident Masoud Pezeshkian.

Kritik an Video von Tiroler FPÖ Chef mit Pappkrone

Innsbruck - Kritik hat ein Social Media-Video von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hervorgerufen, in dem er mit einer Pappkrone eines Fast-Food-Unternehmens auf dem Kopf zu sehen ist. Wie das Online-Medium "campus a" berichtete, war es auf dem Instagram-Account der Landespartei zu sehen. Es spiele angeblich auf den "Burger King guy on plane" - ein 2021 viral gegangenes Video, das in der rechtsextremen Szene für Gewalt gegenüber schwarzen Menschen stehe - an. Die FPÖ wies dies zurück.

Wiener Intensivtäter-Trio ausgeforscht und festgenommen

Wien - Ein Raub am 1. Juni in Wien-Favoriten ist einem jugendlichen Intensivtäter-Trio zum Verhängnis geworden. Ein 14-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden bereits Ende Juni festgenommen, nachdem die beiden beim Verkaufen eines gestohlenen Fahrzeugs den geraubten Führerschein ihres 20-jährigen Opfers zur Legitimation verwendet hatten. Die Ermittlungen zum Raubüberfall führten später zur Festnahme des 17-Jährigen. Zusammen sollen sie über 100 Kfz-Einbruchsdiebstähle begangen haben.

