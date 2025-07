Von der Leyen: Gegenzölle gegen USA erst Anfang August

Brüssel/Wien - Im Zollstreit mit den USA will die EU-Kommission ihre Gegenmaßnahmen nicht wie zunächst geplant am Montag in Kraft setzen, sondern verschiebt sie auf Anfang August. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an. Damit will die EU abwarten, ob eine Einigung mit den USA trotz der von US-Präsident Donald Trump am Samstag angedrohten Zollerhöhung auf 30 Prozent für EU-Importe noch möglich ist.

Meloni warnt vor "Handelskrieg" innerhalb des Westens

Rom/Washington - Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat vor einem "Handelskrieg" innerhalb des Westens gewarnt. "Die Regierung in Rom steht in engem Kontakt mit der Europäischen Kommission und allen Akteuren, die an den Verhandlungen über die Zölle beteiligt sind. Ein Handelskrieg innerhalb des Westens würde uns gegenüber den globalen Herausforderungen, denen wir gemeinsam begegnen, nur schwächen", so Meloni in einer Presseaussendung am Sonntagabend.

Sinner kürt sich als erster Italiener zum Wimbledon-Sieger

London - Jannik Sinner hat am Sonntag erstmals das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt gewonnen: Der 23-jährige Italiener entthronte im Endspiel von Wimbledon den zuletzt zweifachen Champion Carlos Alcaraz und nahm auch Revanche für die schmerzhafte Finalniederlage vor fünf Wochen in Paris. Sinner gewann nach 3:04 Stunden 4:6,6:4,6:4,6:4 und holte seinen insgesamt vierten Grand-Slam-Titel. Zudem ist er der erste Italiener überhaupt, der an der Church Road triumphierte.

Nordkorea bekräftigt Unterstützung für Russland

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland einem Medienbericht zufolge weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg zugesagt. Pjöngjang sei bereit, "alle Maßnahmen der russischen Führung bedingungslos zu unterstützen, um die Ursachen der Ukraine-Krise zu bewältigen", sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Küstenstadt Wonsan.

Schlussbericht zu Trump-Attentat sieht "inakzeptable Fehler"

Washington - Ein Jahr nach dem Attentat auf Donald Trump kommen aus dem US-Senat heftige Vorwürfe gegen die Personenschützer des damaligen Präsidentschaftskandidaten. Der Secret Service habe es versäumt, wichtige Informationen über eine verdächtige Person und die Bedrohungslage mit Trumps Leibwächtern zu teilen, hieß es in einem Abschlussbericht eines Ausschusses im US-Senat. "Bei der Planung und Durchführung der Butler-Veranstaltung am 13. Juli gab es mehrere inakzeptable Fehler."

EU-Agrarminister diskutieren Marktlage

Brüssel - Beim Treffen der für Landwirtschaft und Fischerei zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister am Montag in Brüssel werden über die aktuelle Marktlage für Agrarerzeugnisse und Rohstoffe sowie über Möglichkeiten zur Diversifizierung der Proteinquellen für Lebens- und Futtermittel diskutiert. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) dürfte seine mit Luxemburg gestartete Initiative für eine Vereinfachung der EU-Entwaldungsverordnung erneut ins Gespräch bringen.

Tote bei Unfall auf Sardinien - Österreicherinnen verletzt

Rom - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Sardiniens sind am Sonntag zwei junge Männer ums Leben gekommen, zwei österreichische Touristinnen kamen mit Verletzungen davon. Der 19- und der 20-Jährige waren laut Medien auf dem Weg zur Arbeit, als ihr Auto frontal mit dem Wagen der Österreicherinnen zusammenstieß. Bei den Toten handelt es sich um zwei Jugendliche marokkanischer Herkunft, die zur Arbeit in einem Wasserpark fuhren.

Kein Treibstoff: Gaza-Gemeinden müssen Dienste einstellen

Gaza - Mehrere Gemeinden im mittleren und südlichen Gazastreifen haben wegen ausbleibender Treibstoffversorgung die Einstellung der kommunalen Dienstleistungen angekündigt. In einer gemeinsamen Erklärung hielten die betroffenen Gemeinden fest, dass sie gezwungen seien, wegen der von Israel verhängten Einfuhrbegrenzungen für Benzin und Diesel den Betrieb von Brunnen, Kläranlagen und Müllfahrzeugen einstellen zu müssen.

