Slowakei verhindert Einigung auf neue Russland-Sanktionen

Brüssel - In der Europäischen Union sind neue Sanktionen gegen Russland am Widerstand der Slowakei gescheitert. Das mitteleuropäische Land blockierte am Dienstag das 18. Russland-Sanktionspaket, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel mit. Sie sei "wirklich traurig", dass die Sanktionen nicht genehmigt wurden, erklärte Kallas. Sie hoffe aber, dass am Mittwoch eine Einigung erzielt werden könne.

EU-Kommission legt Mehrjahresbudget bis 2034 vor

Brüssel - Die Europäische Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihren Vorschlag für das nächste EU-Mehrjahresbudget vorlegen. Laut Beobachtern und Entwürfen sind große Änderungen zu den bisherigen EU-Finanzrahmen zu erwarten. Beim großen Posten Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sollen mehr Zuständigkeiten an die EU-Länder wandern; mehr Geld soll in Verteidigung und Sicherheit fließen. Bezahlt werden könnte dies mit neuen EU-Steuern auf Plastik oder Tabak.

Regierungskrise in Israel wegen Konflikts um Wehrdienst

Jerusalem - Angesichts der von der israelischen Armee angekündigten Einberufung ultraorthodoxer Juden in die Armee hat eine religiöse Partei die israelische Regierung verlassen. Sie trete aus der Regierung aus, da diese dabei versagt habe, die Ausnahme-Regelung für Ultraorthodoxe zu verteidigen, erklärte die Partei Vereinigtes Thora-Judentum (VTJ) am späten Montagabend. Damit hat Premier Benjamin Netanyahu nur noch die kleinstmögliche Mehrheit von 61 Sitzen.

Präsident Van der Bellen eröffnet die Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 79. Bregenzer Festspiele. Im Mittelpunkt des Festivals steht die Wiederaufnahme der Seebühnen-Inszenierung von Carl Maria von Webers "Der Freischütz", die am Donnerstag Premiere feiert. Künstlerisch eröffnet werden die Festspiele am Mittwochabend mit George Enescus "Œdipe" als Hausoper. Bis 17. August stehen etwa 80 Veranstaltungen auf dem Programm, 85 Prozent der 220.500 Tickets sind bereits verkauft.

Stocker in Rom - "Europäische Lösung" bei Migration

Rom/Wien - Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat nach dem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Rom eine positive Bilanz der gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen illegale Migration gezogen. "Wir haben eine Bilanz der Fortschritte gemacht, die Europa im Kampf gegen irreguläre Migration erzielt hat. Dabei herrscht große Übereinstimmung zwischen uns - insbesondere bei der Frage innovativer Ansätze im Umgang mit der Migrationsproblematik", erklärte Meloni.

Bei Bergtour abgestürzt: 22-Jähriger in Tirol tot entdeckt

St. Anton am Arlberg - Ein 22-jähriger Deutscher ist bei einer Bergtour auf die Kuchenspitze in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der junge Mann war offenbar bereits am Samstag im Bereich der Südwestwand bisherigen Ermittlungen zufolge mehrere Meter über steiles Blockgelände abgestürzt. Die Leiche des Deutschen wurde dann Dienstagfrüh im Zuge einer Suchaktion von der Besatzung eines Polizeihubschraubers im Nahbereich des Wandfußes gesichtet und geborgen.

