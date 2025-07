Syriens Präsident verurteilt Israels Angriffe auf Damaskus

Damaskus - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat die israelischen Luftangriffe auf Damaskus scharf verurteilt. Israel versuche, sein Land in einen Krieg hineinzuziehen, sagte al-Sharaa in einer in der Früh übertragenen Ansprache an seine Landsleute.

Inflation kletterte im Juni auf 3,3 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise sind heuer im Juni im Jahresabstand um 3,3 Prozent gestiegen, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. So stark hatte das durchschnittliche Preisniveau zuletzt im Mai 2024 zugelegt. Mit dieser Teuerung lag Österreich einmal mehr massiv über der Inflation in der Eurozone, die nur 2 Prozent betrug. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das heimische Preisniveau im Juni um 0,5 Prozent. Wohnen und Energie waren die stärksten Preistreiber.

Polizeigrundkurse in sechs Bundesländern gestrichen

Wien - Das Sparprogramm bei der österreichischen Polizei weitet sich nun auch auf die Neuaufnahmen aus. Im September fallen Grundausbildungsklassen in sechs Bundesländern weg. Das zeigen entsprechende APA-Recherchen. Blaue und rote Personalvertreter übten am Donnerstag Kritik. Das Innenministerium verwies in einer Reaktion am Donnerstag darauf, dass der Stellenplan "durch das Bundesfinanzgesetz festgelegt" sei. Intern sorgen die gestrichenen Kurse dennoch für Unmut.

Mehr als 50 weitere Tote durch Monsun in Pakistan

Rawalpindi - Durch heftigen Monsun-Regen und Überschwemmungen sind in Pakistan mehr als 50 weitere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 54 Todesfälle verzeichnet. Damit ist die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Regenzeit auf rund 180 gestiegen. In der Provinz Punjab, der bevölkerungsreichsten Provinz Pakistans, regnete es seit Mittwochfrüh fast ununterbrochen.

Julia Swyrydenko neue Regierungschefin der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Julia Swyrydenko (39) eine neue Ministerpräsidentin. Das Parlament in Kiew wählte sie am Donnerstag mit 262 Stimmen ins Amt, wie der oppositionelle Abgeordnete Oleksij Hontscharenko auf Telegram mitteilte. Insgesamt hat die Oberste Rada 450 Abgeordnete. Swyrydenko war bisher Vize-Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin. Sie ersetzt Denys Schmyhal.

Ein Toter bei russischem Drohnenangriff in der Ukraine

Moskau/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Großstadt Dnipro sind laut Behörden mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Es seien mehrere Brände ausgebrochen, teilte der Militärgouverneur des südostukrainischen Gebiets, Serhij Lyssak, mit. Er berichtete von weiteren fünf Verletzten in der Stadt Nikopol bei einem Drohnenangriff. Von den insgesamt zehn Verletzten in dem Gebiet werden demnach acht im Krankenhaus behandelt und zwei ambulant.

IHS-Chef: Wirtschaft wächst bis 2029 "deutlich zu schwach"

Wien - Österreichs Wirtschaft wird nach Einschätzung von IHS-Chef Holger Bonin bis zum Jahr 2029 "deutlich zu schwach" wachsen. Nach den Corona- und Hochinflationsjahren befinde man sich nun in einer "Konsolidierungsphase", sagte Bonin am Donnerstag bei der Präsentation der Konjunktur-Mittelfristprognose in Wien. Durch das vergleichsweise geringe Wachstum werde es der wachsenden Bevölkerung wirtschaftlich nicht besser gehen und die Stabilisierung der Staatsfinanzen sei schwieriger.

Jimi Blue Ochsenknecht gegen 15.000 Euro-Kaution wieder frei

Innsbruck - Der im Juni in Hamburg im Zuge von Betrugsermittlungen festgenommene deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder ein freier Mann. Über den 33-Jährigen wurde zwar am Donnerstag vom Landesgericht Innsbruck die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Betrugs bzw. Fluchtgefahr verhängt, er wurde aber daraufhin gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro wieder freigelassen. Indes wurde gegen Ochsenknecht Anklage erhoben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red