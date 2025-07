Inflation kletterte im Juni auf 3,3 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise sind heuer im Juni im Jahresabstand um 3,3 Prozent gestiegen, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. So stark hatte das durchschnittliche Preisniveau zuletzt im Mai 2024 zugelegt. Mit dieser Teuerung lag Österreich einmal mehr massiv über der Inflation in der Eurozone, die nur 2 Prozent betrug. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das heimische Preisniveau im Juni um 0,5 Prozent. Wohnen und Energie waren die stärksten Preistreiber.

Polizeigrundkurse in sechs Bundesländern gestrichen

Wien - Das Sparprogramm bei der österreichischen Polizei weitet sich nun auch auf die Neuaufnahmen aus. Im September fallen Grundausbildungsklassen in sechs Bundesländern weg. Das zeigen entsprechende APA-Recherchen. Personalvertreter übten am Donnerstag Kritik. Das Innenministerium verwies in einer Reaktion am Donnerstag darauf, dass der Stellenplan "durch das Bundesfinanzgesetz festgelegt" sei und es derzeit einen "Allzeit-Personalhöchststand" gebe.

Tödlicher Attacke auf Vater: Zwölf Jahre und Einweisung

Ried im Innkreis - Ein 23-Jähriger, der seinen Vater mit neun Messerstichen getötet haben soll, ist am Donnerstag in Ried wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde eine bedingte Entlassung widerrufen und der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte auf Mord plädiert, der Verteidiger auf Notwehr, da das Opfer vor dem Messerangriff Schüsse abgegeben habe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

IHS-Chef: Wirtschaft wächst bis 2029 "deutlich zu schwach"

Wien - Österreichs Wirtschaft wird nach Einschätzung von IHS-Chef Holger Bonin bis zum Jahr 2029 "deutlich zu schwach" wachsen. Nach den Corona- und Hochinflationsjahren befinde man sich nun in einer "Konsolidierungsphase", sagte Bonin am Donnerstag. Durch das vergleichsweise geringe Wachstum werde es der wachsenden Bevölkerung wirtschaftlich nicht besser gehen und die Stabilisierung der Staatsfinanzen sei schwierig. Der Spitzenökonom drängt auf eine "Produktivitätsoffensive".

Antrag auf Aufhebung der Immunität von Tirols FPÖ-Chef

Innsbruck - Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat nach bekannt gewordenen, umstrittenen Social-Media-Videos, auf denen auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger zu sehen ist, beim Tiroler Landtag einen Antrag auf Aufhebung der Immunität Abwerzgers eingebracht. Ermittelt werden solle wegen des Tatbestands der Verhetzung, bestätigte Sprecher Hansjörg Mayr am Donnerstag der APA entsprechende Medienberichte. Aus der FPÖ verlautete, man sehe einem möglichen Verfahren "tiefenentspannt" entgegen.

Innsbrucker Gemeinderat segnet Song Contest-Bewerbung ab

Innsbruck - Der Innsbrucker Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich die bereits abgegebene Bewerbung samt Finanzrahmen für die Austragung des 70. Eurovision Song Contests (ESC) 2026 abgesegnet. Für die Austragung des Musikwettbewerbs stimmten die 22 Mandatare der Regierungsfraktionen "JA - Jetzt Innsbruck", Grüne und SPÖ. Die 18 Gemeinderäte der Opposition aus FPÖ, "das Neue Innsbruck", KPÖ, Liste Fritz und Alternative Liste (ALI) votierten hingegen dagegen.

Eigenständiges EU-Forschungsprogramm 175 Mrd. Euro schwer

Brüssel/Wien/EU-weit - Im nächsten EU-Mehrjahresbudget ist wieder ein eigenständiges Forschungsrahmenprogramm geplant. Das sieht der am Mittwoch veröffentlichte Vorschlag der EU-Kommission für das Budget der Jahre 2028-2034 vor. Demnach soll das Rahmenprogramm "Horizon Europe" "in enger Verbindung mit dem Europäischen Wettbewerbsfonds weiterhin Innovationen von Weltklasse finanzieren". Dafür sollen 175 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Im laufenden Rahmenprogramm (2021-2027) sind es 95,5 Mrd. Euro.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem jüngsten Abwärtsschub deutlich im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann nach einem ruhigen Handel 1,02 Prozent auf 4.486 Einheiten, nachdem er zuvor vier Verlusttage in Folge absolviert hatte. Bei den schwergewichteten Banken gab es einheitlich Aufschläge zu sehen. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 1,8 Prozent einstreifen. Die Bawag-Titel legten 1,1 Prozent zu und Raiffeisen um ein Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red