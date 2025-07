Waffenstillstand zwischen Kongo und M23-Rebellen geschlossen

Doha/Kinshasa - Im Konflikt zwischen der Demokratischen Republik Kongo und der Rebellengruppe M23 stehen die Zeichen auf Entspannung. Vertreter der Regierung in Kinshasa und der M23 unterzeichneten am Samstag in Katar eine Grundsatzerklärung, mit der die Kämpfe im Osten des Kongo beendet werden sollen. Allerdings verlautete aus dem Umfeld der Gespräche in Doha, dass wichtige Details noch immer ausgehandelt werden müssten.

Wieder Palästinenser bei Hilfsstelle im Gazastreifen getötet

Gaza - Israelische Soldaten sollen nach palästinensischen Angaben erneut mindestens 37 Menschen nahe einem Verteilzentrum für humanitäre Hilfe im Gazastreifen getötet haben. Zudem seien etwa 100 Menschen bei dem Vorfall im Gebiet von Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets verletzt worden, hieß es am Samstag aus medizinischen Kreisen im örtlichen Nasser-Krankenhaus.

Leichtfried will Social-Media Altersgrenze bis Jahresende

Wien - Trotz Gegenstimmen aus den Reihen der NEOS hat der Nationalrat vor rund einer Woche mit einem umstrittenen Gesetz die Überwachung von Messenger-Diensten im Anlassfall erlaubt. Kritik von Datenschützern, wonach man damit bewusst Schutzlücken offen lasse, bezeichnet der zuständige SPÖ-Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried im APA-Interview als falsch. Bis Jahresende umgesetzt haben möchte er eine Altersgrenze von 15 Jahren für Social Media.

Selenskyj: Mehr als 300 Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Städte sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Samstag Ziele Hunderter russischer Luftangriffe gewesen. Es habe mehr als 300 Drohnenattacken und mehr als 30 Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern gegeben, teilte Selenskyj in der Früh auf Telegram mit und veröffentlichte Fotos von Zerstörungen. In Odessa sei ein Wohnhaus beschädigt worden. Selenskyj bestätigte vorherige Angaben, wonach ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt wurden.

Sofortige Waffenruhe in Drusen-Gebieten in Syrien ausgerufen

Damaskus - Nach tagelangen Kämpfen in Gebieten der Drusen-Minderheit in Syrien hat die Regierung in Damaskus offiziell eine Waffenruhe verkündet. Alle Seiten sollten die Feuerpause respektieren, die Feindseligkeiten umgehend und überall einstellen, betonte die syrische Führung. Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen und hatte militärisch in den Konflikt eingegriffen. Bei den Kämpfen waren in den vergangenen Tagen Hunderte Menschen getötet worden.

Justiz in Italien befragt Augenzeugen zu Baumgartner-Tod

Rom/Fermo/Österreich - Die Staatsanwälte der mittelitalienischen Stadt Fermo, die zur Todesursache des Extremsportlers Felix Baumgartner am Donnerstag im Urlaubsort Porto Sant'Elpidio ermitteln, wollen Augenzeugen des Unglücks befragen. Sie wollen eruieren, ob der 56-Jährige bereits tot war, als er am Donnerstag mit seinem Motor-Paraglider beim Swimmingpool eines Hotels abstürzte.

Mehrheit der Deutschen gegen Verbot der AfD

Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen (52 Prozent) lehnt einer Umfrage zufolge ein Verbot der AfD ab. 27 Prozent seien hingegen für ein Verbot der Partei, wie eine am Samstag veröffentlichte Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) ergab. In Ostdeutschland sind demnach sogar zwei Drittel der Befragten gegen ein Verbot.

19 Verletzte durch Feuerwerk bei Kirmes in Düsseldorf

Düsseldorf - Bei einem Feuerwerk während der Rheinkirmes in Düsseldorf in Deutschland sind am Freitagabend 19 Menschen verletzt worden. Darunter seien vier Schwerverletzte, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen bestätigte. Unter den Verletzten ist demnach auch "mindestens ein Kind". Dem Sprecher zufolge gehen die Ermittler bisher von einem "tragischen Unfall" aus, der durch eine umgekippte Startrampe ausgelöst worden sein könnte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red