Lösung im Zollstreit zwischen EU und USA voraus? ATX dürfte zurückhaltend starten -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

Am heimischen Aktienmarkt wird zunächst wenig Bewegung erwartet. Auch der DAX bewegt sich vorbörslich in engen Grenzen. An den Börsen in Fernost dominieren am Freitag die Verkäufer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit wenig Veränderung in den Handel einsteigen.

Der ATX hatte die Vortagessitzung schließlich 1,22 Prozent höher bei 4.565,99 Punkten beendet.

Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU dürfte am Freitag im Anlegerfokus stehen.

DEUTSCHLAND

Der DAX hatte am Donnerstag 0,23 Prozent im Plus bei 24.295,93 Zählern geschlossen.

Für Impulse könnte am Vormittag das ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben.

Hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Dabei schockte vor allem Puma seine Anleger: Der Sportartikelhersteller gibt nach einem enttäuschenden Quartal die Hoffnung auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in diesem Jahr auf. Beim berichteten Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwarten die Herzogenauracher nun einen Verlust. Dies unterstreiche die Schwierigkeiten von Puma, mit dem sich intensivierenden Wettbewerb zurechtzukommen, schrieb Analyst Robert Krankowski von der Grossbank UBS.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones notierte nach einem schwächeren Start weiter im Minus und beendete das Geschäft schliesslich mit einem Abschlag von 0,70 Prozent bei 44.693,91 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich dagegen in der Gewinnzone. Nachdem er ein neues Rekordhoch erklimmen konnte, schloss er noch 0,18 Prozent stärker bei 21.057,96 Zählern.

Unter dem Eindruck von Quartalszahlen großer US-Techkonzerne fanden die US-Börsen am Donnerstag keine einheitliche Richtung. So haben unter anderem die Google-Mutter Alphabet, der E-Autobauer Tesla und das IT-Unternehmen IBM ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Zudem bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch eine Dämpfer.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich letzten Handelstag der Woche schwächer.

In Japan rutschte der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,88 Prozent auf 41.456,97 Indexpunkte ab.

Verluste werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite 0,33 Prozent tiefer bei 3.593,95 Zählern notiert.

Der Hang Seng gibt daneben 0,97 Prozent auf 25.418,11 Zähler nach.

Am letzten Handelstag der Woche zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mit Abgaben. Nach teils sehr deutlichen Aufschlägen im Wochenverlauf würden vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen, heißt es. Vor allem das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan hatte die Kurse angetrieben. Dazu kommt der Optimismus, dass es zum Abschluss weiterer Handelsvereinbarungen kommen wird. Daneben richten sich die Blicke der Investoren bereits auf die kommende Woche, wenn unter anderem die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Hier wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet. Aber auch die Bank of Japan (BoJ) tagt in der kommenden Woche.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX