Kletterer verunglückte bei Tour in Salzburg tödlich

Lofer - Bei einer Klettertour auf das Wagendrischelhorn (2.252 m) in Lofer im Salzburger Pinzgau ist am Samstag ein 59-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner 65-jährigen Lebensgefährtin auf einer zum normalen Seilschaftsverlauf alternativen Route unterwegs und dafür gut ausgerüstet. In einer Seehöhe von 2.100 Metern stürzte der Kletterer aus dem Vorstieg etwa 50 Meter in eine steile Felsrinne und blieb regungslos liegen, teilte die Polizei mit.

38 Tote bei Kentern von Touristenschiff in Vietnam

Hanoi - Beim Kentern eines Touristenschiffs in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Bootes "Wonder Sea" hätten sich 53 Menschen befunden, meldete das Nachrichtenportal "VNExpress". Die Einsatzkräfte hätten zunächst elf von ihnen retten können sowie 34 Leichen geborgen, am Sonntag wurden drei weitere Leichen gefunden. Laut Angaben des Außenministeriums in Wien dürften keine österreichischen Opfer zu beklagen sein.

Lage in syrischer Stadt Sweida unter Kontrolle

Sweida - Nach tagelangen, blutigen Unruhen in Syrien zwischen drusischen Milizen und sunnitischen Beduinenstämmen ist die Lage in der Stadt Sweida laut Berichten vorerst unter Kontrolle. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete auf Telegram unter Berufung auf das Innenministerium, die Stadt sei von allen Stammeskämpfern geräumt, die Zusammenstöße in den Stadtvierteln seien beendet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte schrieb auf X von vorsichtiger Ruhe.

14 Unwettertote in Südkorea

Seoul - Nach seit fünf Tagen wiederkehrendem Starkregen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 14 angestiegen. Zwei Menschen seien im Urlaubsort Gapyeong am Sonntag ums Leben gekommen, weitere zwei würden vermisst, hieß es von den Behörden. Die meisten Todesopfer hatte es seit Mittwoch in dem südlichen Landkreis Sancheong zu beklagen gegeben. Hier hatte es in den vergangenen Tagen fast 800 Millimeter Regen gegeben.

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Moskau - Russland hat in der Nacht weitere ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau und andere Regionen gemeldet. Insgesamt seien 93 Drohnen abgeschossen, darunter 19 über der Region Moskau, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Betroffen waren demnach rund zehn Regionen, vor allem die an die Ukraine grenzenden Gebiete Brjansk und Kursk. Zunächst gab es aber keine Berichte über schwere Schäden oder Verletzte.

EU plant Verbrenner-Verbot für Firmenflotten und Mietautos

Berlin - Die EU-Kommission plant nach Angaben der "Bild am Sonntag" ab dem Jahr 2030 ein Verbrenner-Verbot für Mietwagenanbieter und Firmenflotten. Davon wären 60 Prozent des Neuwagengeschäfts betroffen, wie die "Bild am Sonntag" aus EU-Kreisen erfuhr. Der Rest des Absatzes entfalle auf Privatkunden. EU-weit wurden im vergangenen Jahr 10,6 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Rosenkranz für offensiveren Umgang mit "Schattenseiten"

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) wünscht sich einen offensiveren Umgang mit den "Schattenseiten der Republik". Als Beispiel nannte er im APA-Interview den sogenannten "Führer-Balkon" am Wiener Heldenplatz, der historisch "entrümpelt" werden müsse. Beim Gemälde des NS-Künstlers Rudolf Eisenmenger in seinem Büro sieht er keinen Handlungsbedarf. Die Pride-Parade in Österreich würde er mit Verweis auf die Grundrechte nicht verbieten.

Unwetter in Teilen Tirols und Vorarlbergs

Schwaz/Reutte/Landeck - Kräftige Sommergewitter sowie mitunter Hagel und Sturmböen haben am späten Samstagnachmittag und Abend zahlreiche Einsatzkräfte in Teilen Tirols auf Trab gehalten. Rund 230 Einsätze verzeichnete die dortige Leitstelle. In der Bezirkshauptstadt Schwaz kam es zu lokalen Überschwemmungen, in Ehrwald im Außerfern ging eine Mure auf die Skipiste ab. Verletzt wurde niemand. Starke Regenfälle führten auch im Vorarlberger Montafon zu Murenabgängen. Gebäudeschäden gab es hier keine.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red