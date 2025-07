Rosenkranz für offensiveren Umgang mit "Schattenseiten"

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) wünscht sich einen offensiveren Umgang mit den "Schattenseiten der Republik". Als Beispiel nannte er im APA-Interview den sogenannten "Führer-Balkon" am Wiener Heldenplatz, der historisch "entrümpelt" werden müsse. Beim Gemälde des NS-Künstlers Rudolf Eisenmenger in seinem Büro sieht er keinen Handlungsbedarf. Die Pride-Parade in Österreich würde er mit Verweis auf die Grundrechte nicht verbieten.

Unwetter in Teilen Tirols und Vorarlbergs

Schwaz/Reutte/Landeck - Kräftige Sommergewitter sowie mitunter Hagel und Sturmböen haben am späten Samstagnachmittag und Abend zahlreiche Einsatzkräfte in Teilen Tirols auf Trab gehalten. Rund 230 Einsätze verzeichnete die dortige Leitstelle. In der Bezirkshauptstadt Schwaz kam es zu lokalen Überschwemmungen, in Ehrwald im Außerfern ging eine Mure auf die Skipiste ab. Verletzt wurde niemand. Starke Regenfälle führten auch im Vorarlberger Montafon zu Murenabgängen. Gebäudeschäden gab es hier keine.

Lage in syrischer Stadt Sweida unter Kontrolle

Sweida - Nach tagelangen, blutigen Unruhen in Syrien zwischen drusischen Milizen und sunnitischen Beduinenstämmen ist die Lage in der Stadt Sweida laut Berichten vorerst unter Kontrolle. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete auf Telegram unter Berufung auf das Innenministerium, die Stadt sei von allen Stammeskämpfern geräumt, die Zusammenstöße in den Stadtvierteln seien beendet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte schrieb auf X von vorsichtiger Ruhe.

WKStA sah keinen Anfangsverdacht bei Jet-Beschaffungsvorgang

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) sieht keinen Anfangsverdacht für strafrechtlich relevante Vorgänge beim Beschaffungsverfahren der Leonardo M-346FA Unterschall-Jets. In einer Anfangsverdachtsprüfung nach zwei eingegangenen Sachverhaltsdarstellungen konnten keine bestimmten Anhaltspunkte dafür ausgemacht werden, dass eine Straftat begangen wurde, heißt es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ).

Tsunami-Warnung nach Erdbeben im Osten Russlands

Moskau - Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat am Sonntag den äußersten Osten Russlands erschüttert. Das Katastrophenschutzministerium in Moskau gab eine leichte Tsunami-Warnung heraus: Es seien Wellen "mit einer Höhe von höchstens 60 Zentimetern" möglich, erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram.

Israel verstärkt Militäreinsätze im zentralen Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Israels Armee weitet nach eigenen Angaben ihre Einsätze in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens aus. Sie gehe in der Region weiterhin gegen Terrororganisationen vor und dehne nun "ihre Aktivitäten auf neue Gebiete aus", hieß es am Sonntag seitens eines Armeesprechers. Dort sei das Militär bisher nicht im Einsatz gewesen. Die "Times of Israel" sprach von den ersten Bodeneinsätzen in der Gegend seit Beginn des Gaza-Kriegs.

Kletterer verunglückte bei Tour in Salzburg tödlich

Lofer - Bei einer Klettertour auf das Wagendrischelhorn (2.252 m) in Lofer im Salzburger Pinzgau ist am Samstag ein 59-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner 65-jährigen Lebensgefährtin auf einer zum normalen Seilschaftsverlauf alternativen Route unterwegs und dafür gut ausgerüstet. In einer Seehöhe von 2.100 Metern stürzte der Kletterer aus dem Vorstieg etwa 50 Meter in eine steile Felsrinne und blieb regungslos liegen, teilte die Polizei mit.

Tod nach Streit unter Obdachlosen in Wien - Festnahme

Wien - Wende im Fall eines tragischen Streits im Obdachlosen-Milieu mit tödlichem Ausgang: Zwei Männer gerieten Ende Juni im Loquaipark in Wien-Mariahilf aneinander. Im Zuge des Streits stieß ein Mann einen 46-Jährigen zu Boden, und dieser stürzte auf den Hinterkopf. Er blieb aber ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch wenige Tage später an den Folgen des Sturzes. Nun konnte der Tatverdächtige gefasst werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red