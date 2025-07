Berichtssaison nimmt zunehmend Fahrt auf : ATX-Anleger dürften sich zunächst zurückhalten -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen bei geringen Ausschlägen uneinheitlich

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten starten. In Asien entwickeln sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Nach den Vortagesgewinnen am Markt dürften sich heimische Anleger zum Handelsstag am Dienstag in Zurückhaltung üben.

Der ATX hatte den Montagshandel 0,52 Prozent höher bei 4.509,01 Punkten beendet.

Die Berichtssaison nimmt zunehmend Fahrt auf: Sowohl aus Europa als auch aus den USA sind einige Bilanzvorlagen zu erwarten, die für Bewegung sorgen dürften.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte den Dienstag mit Verlusten begrüßen.

Der DAX hatte am Vortag marginale 0,08 Prozent im Plus bei 24.307,80 Zählern geschlossen.

Der DAX bleibt unweit seines Rekordes auf Schlingerkurs. Der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite, die Anleger scheuen vor der anrollenden Berichtssaison aktuell aber offenbar grössere Wetten. Zudem rückt im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten die Frist 1. August immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen EU und USA bis dahin keinen Deal bringen, will US-Präsident Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss mit einem Mini-Minus von 0,04 Prozent bei 44.323,07 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 20.974,17 Punkten in den Feierabend.

Der Handelsstreit der USA mit wichtigen Handelspartnern rückte zunächst etwas in den Hintergrund. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte sich in einem Interview im Fernsehsender "CBS" zuversichtlich geäussert, dass die Vereinigten Staaten ein Abkommen mit der EU erzielen können. Allerdings sei der 1. August auch eine feste Deadline mit Blick auf die angedrohten höheren Zölle, wenn es bis dahin keine Einigung gebe.

Den Strategen von Morgan Stanley zufolge sollten Anleger bei US-Aktien optimistisch bleiben. Die Ertragsdynamik der Unternehmen werde unterschätzt.

Bei Goldman Sachs hiess es, die Berichtssaison der Unternehmen sei solide angelaufen. Die jüngste Dollarschwäche, die Exporte verbilligen kann, dürfte den Gewinnen moderaten Rückenwind verleihen.

ASIEN

Anleger in Asien zeigen sich am Dienstag unentschlossen.

In Japan gibt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,30 Prozent auf 39.701,09 Punkte nach, nachdem am Vortag feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden hatte.

Gewinne werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite zeitweise 0,47 Prozent höher notiert bei 3.576,40 Zählern.

Der Hang Seng rückt daneben 0,26 Prozent auf 25.058,58 Zähler vor.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen nur wenig Bewergung. Vor den ab Anfang August drohenden US-Zöllen dominiert die Zurückhaltung, heißt es. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte erklärt, dass der 1. August eine feste Frist für das Inkrafttreten neuer Zölle darstelle. Die Investoren haben allerdings die Hoffnung, dass bis dahin noch eine Reihe von Handelsabkommen möglich sind.

Der japanische Markt reagiert mit leichten Abgaben auf das Ergebnis der Wahl zum Oberhaus am Wochenende, bei der die Regierungskoalition von Premierminister Shigeru Ishiba ihre Mehrheit verloren hat. Die deutliche Niederlage der Regierungskoalition verschärft die angespannten Beziehungen zu den USA, schreibt Robert Bergqvist von SEB Research in einem Kommentar. "Dies erhöht die politische Instabilität in einer Situation mit angespannten US-Beziehungen weiter", erklärt der leitende Volkswirt. Nun müssten die japanischen Politiker ihre Wahlversprechen für mehr fiskalische Anreize einlösen, und das in einer Situation, in der die Staatsverschuldung laut IWF bis 2025 bei 235 Prozent des BIP liegen werde, fügt er hinzu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX