Hochrechnungen: Japans Regierung verliert Oberhaus-Mehrheit

Tokio - Die japanische Regierung hat laut Hochrechnungen von Medien bei den Wahlen zum Oberhaus ihre Mehrheit verloren. Die Koalition von Regierungschef Shigeru Ishiba erhielt demnach nur 41 von 125 Sitzen, über deren Besetzung am Sonntag abgestimmt worden war, wie die Fernsehsender Nippon TV und TBS berichteten. Den Hochrechnungen zufolge konnte die rechtspopulistische Partei Sanseito wie erwartet stark hinzugewinnen.

Sportler bei Triathlon in Salzburger See ertrunken

Obertrum - Bei einer Triathlonveranstaltung in Obertrum im Salzburger Flachgau ist am Sonntag ein 62-jähriger Schweizer gestorben. Das bestätigte die Polizei gegenüber der APA. Der Mann hatte am Aquabike-Bewerb - 1,9 Kilometer Schwimmen und 90 Kilometer Radfahren - teilgenommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte der Sportler beim Schwimmen im Obertrumer See einen Herzstillstand erlitten haben, sagte Josef Gruber, Organisationschef des Trumer Triathlons.

Erneut Dutzende Hilfesuchende in Gaza getötet

Gaza - Im Gazastreifen sollen israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben erneut Menschen getötet haben, die auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Demnach soll es Dutzende Opfer gegeben haben. Die israelische Armee sprach von Warnschüssen gegen eine "unmittelbare Bedrohung" und äußerte Zweifel an den gemeldeten Opferzahlen. Laut Hamas-Gesundheitsbehörde sollen allein in Nord-Gaza 67 Menschen umgekommen sein, Krankenhausangaben zufolge kamen 70 Menschen ums Leben.

Berichte über Hinrichtungen und Misshandlungen in Sweida

Sweida - Mit der jüngsten Eskalation der Gewalt im südlichen Syrien gibt es auch neue Vorwürfe brutaler Misshandlungen und Tötungen. Im Zuge der Kämpfe über eine Woche seien rund 200 Menschen "auf der Stelle hingerichtet" worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Aktivisten berichteten, wie Bewohner der Provinz Sweida enthauptet und ihre Häuser in Brand gesetzt worden seien. Außerdem gehen Fotos und Videos verbrannter und verstümmelter Leichen um.

Festnahme nach Schüssen in Einkaufszentrum in Oslo

Oslo - Nach Schüssen in einem belebten Einkaufszentrum in der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen festgenommen. Der polizeibekannte Mann im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren habe sich selbst gemeldet und sei in Gewahrsam genommen worden, gab der Leiter der Aufklärungs- und Ermittlungseinheit der Osloer Polizei, Knut Lutro, am Sonntag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Moskau - Die Ukraine hat mit neuen Drohnenangriffen auf Moskau als Antwort auf Russlands Angriffskrieg massive Verkehrsbehinderungen auf den vier Flughäfen der russischen Hauptstadt ausgelöst. Im Stadtbezirk Selenograd wurden durch die Drohnenschläge zudem zahlreiche Hochhäuser beschädigt; Autos gerieten in Brand, wie auf Bildern zu sehen war, die Anrainer in sozialen Netzwerken veröffentlichten. Die Behörden in Selenograd bestätigten das; demnach gingen auch viele Scheiben zu Bruch.

