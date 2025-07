Zwei Jahre teilbedingt für anschlagsbereiten junger Wiener

Wien - Zu zwei Jahren teilbedingter Haft ist am Montag am Wiener Landesgericht ein 15-jähriger anschlagsbereiter Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verurteilt worden. Gegen den Burschen war unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt worden. Er hatte ein Terror-Attentat in Wien geplant und dabei den Westbahnhof als primäres Anschlagsziel im Sinn. Einer IS-Kontaktperson sicherte er die Umsetzung für den Sommer 2025 zu.

Israel setzt Luftangriffe in Syrien fort

Damaskus - Trotz vereinbarter Waffenruhe hat Israel seine Luftangriffe in Syrien wieder aufgenommen. Israel habe wichtige Straßen zwischen mehreren Dörfern in der südlichen Provinz Sweida mit Kampfflugzeugen und Drohnen bombardiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Israelische Hubschrauber hätten zudem Hilfsgüter abgeworfen. Israels Militär äußerte sich zunächst nicht, will die Berichte aber prüfen. Es soll zur Vertreibung von Beduinen kommen.

16 Tote bei Militärjet-Absturz auf Schule in Bangladesch

Dhaka - Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der Assistent der Übergangsregierung des Landes, Sayedur Rahman, vor Journalisten in Dhaka. Zuvor war von einer getöteten Person die Rede gewesen. Es habe zudem Dutzende Verletzte gegeben, berichteten die Zeitung "The Business Standard" und andere einheimische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Signa - Neuer millionenschwerer Betrugsvorwurf gegen Benko

Wien - Der Gründer der insolventen Immobiliengruppe Signa, Ren� Benko, muss sich nun einem weiteren, millionenschweren Betrugsvorwurf stellen. Er soll einen Investor - angeblich den früheren Strabag-Chef und Signa-Großaktionär Hans Peter Haselsteiner - im Ausmaß von 5 Mio. Euro geschädigt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen schweren Betrugs gegen Benko ein, wie die Behörde am Montag der APA bestätigte.

Alexandri-Schwestern im WM-Duett Klasse für sich

Singapur - Die Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben sich am Montag bei der WM in Singapur in der Technik-Kür der Synchronschwimmerinnen souverän die Goldmedaille gesichert. Das 27-jährige OSV-Duo hatte auch schon den Duett-Vorkampf für sich entschieden und wurde somit in der Kür der besten zwölf Teams der Favoritenrolle gerecht. Mit 307,1451 Zählern verbesserten sie ihren am Freitag aufgestellten Punkterekord nochmals.

EU spielt im Zollstreit viel härtere Gangart gegen USA durch

Brüssel/Washington - Vor den Anfang August drohenden deutlich höheren US-Zöllen steigt die Nervosität. Die EU spielt laut Diplomaten ein wesentlich umfangreicheres Paket mit möglichen Gegenmaßnahmen durch, die sich auch gegen amerikanische Internet-Riesen richten könnten. Sollte es mit den USA nicht wie geplant bis Ende Juli eine Verständigung geben, seien immer mehr EU-Staaten bereit, härter zurückzuschlagen, hieß es von den Diplomaten.

Ukraine-Verbündete wollen schnellere Waffenlieferungen

London - Deutschland, Großbritannien und weitere Verbündete wollen die Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich beschleunigen. Das sagte der britische Verteidigungsminister John Healey am Montag zum Auftakt eines virtuellen Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Demnach sollen die kommenden 50 Tage dazu genutzt werden, Kiew rasch mit so vielen Waffen wie möglich zu versorgen.

Moskau erklärt Interesse an Verhandlungen mit Kiew

Moskau - Der Kreml hat Interesse an der vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagenen dritten Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau über ein Kriegsende erklärt. Beim vergangenen Treffen hätten beide Seiten ihre Positionspapiere ausgetauscht, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag. Zu diesen stünden nun ein Meinungsaustausch und Verhandlungen bevor, bisher seien sie völlig gegensätzlich, sagte er russischen Agenturen zufolge.

