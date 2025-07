Zwei Jahre teilbedingt für anschlagsbereiten junger Wiener

Wien - Zu zwei Jahren teilbedingter Haft ist am Montag am Wiener Landesgericht ein 15-jähriger anschlagsbereiter Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verurteilt worden. Gegen den Burschen war unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt worden. Er hatte ein Terror-Attentat in Wien geplant und dabei den Westbahnhof als primäres Anschlagsziel im Sinn. Einer IS-Kontaktperson sicherte er die Umsetzung für den Sommer 2025 zu.

19 Tote bei Militärjet-Absturz auf Schule in Bangladesch

Dhaka - Ein Militärflugzeug ist in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka kurz nach dem Start auf ein Schulgelände mit vielen Kindern abgestürzt - es starben mindestens 19 Menschen. Weitere 164 Menschen seien verletzt worden, teilte die Pressestelle der Streitkräfte des südasiatischen Landes mit. Der Pilot befinde sich unter den Todesopfern.

25 Außenminister drängen auf Ende des Gaza-Kriegs

Tel Aviv/Wien - Die Außenministerinnen und -minister von 25 Ländern, darunter Österreich, fordern in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Kriegs im Gazastreifen. Ihre Botschaft sei klar und dringend: "Der Krieg in Gaza muss jetzt beendet werden", hieß es in dem Text. "Weiteres Blutvergießen dient keinem Zweck." Man unterstütze die Bemühungen der Vermittler USA, Katar und Ägypten. Unterdessen weitet Israel seinen Militäreinsatz in Gaza wieder aus.

Ukraine-Verbündete wollen schnellere Waffenlieferungen

London - Deutschland, Großbritannien und weitere Verbündete wollen die Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich beschleunigen. Das sagte der britische Verteidigungsminister John Healey am Montag zum Auftakt eines virtuellen Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Demnach sollen die kommenden 50 Tage dazu genutzt werden, Kiew rasch mit so vielen Waffen wie möglich zu versorgen.

Bund-Länder-Treffen zur neuen "Reformpartnerschaft"

Wien - Vertreter von Bund, Ländern, Gemeinden und Städten haben sich am Montag im Bundeskanzleramt in Wien zu einem ersten Arbeitstreffen zu der Anfang Juni angekündigten "Reformpartnerschaft" zusammengefunden. Ziel des Projekts ist die Umsetzung einer größeren Verwaltungsreform in den kommenden eineinhalb Jahren. Den Auftakt machte am Montag die Gruppe Verfassungs- und Verwaltungsbereinigung, hier ist ein erstes Ziel die Vereinfachung von Großverfahren in der Verwaltung.

EU spielt im Zollstreit viel härtere Gangart gegen USA durch

Brüssel/Washington - Vor den Anfang August drohenden deutlich höheren US-Zöllen steigt die Nervosität. Die EU spielt laut Diplomaten ein wesentlich umfangreicheres Paket mit möglichen Gegenmaßnahmen durch, die sich auch gegen amerikanische Internet-Riesen richten könnten. Sollte es mit den USA nicht wie geplant bis Ende Juli eine Verständigung geben, seien immer mehr EU-Staaten bereit, härter zurückzuschlagen, hieß es von den Diplomaten.

Baumgartners Obduktion am Dienstag geplant

Fermo/Rom - Die Obduktion des am Donnerstag tödlich verunglückten Extremsportlers Felix Baumgartner ist am Dienstag in der mittelitalienischen Stadt Fermo geplant. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit, die im Fall ermittelte. Die Obduktion soll klären, ob der 56-Jährige vor dem Absturz mit seinem Motor-Paraglider ums Leben gekommen ist, wahrscheinlich wegen eines Herzinfarkts. Sie soll den Ermittlern wesentliche Informationen liefern.

Hund beißt Elfjährigen an oberösterreichischem Badesee

Steyregg - Ein Elfjähriger ist am Sonntag am Pleschinger See in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Border Collie attackiert und gebissen worden. Der Halter hatte sein Tier ohne Leine und Maulkorb herumlaufen lassen, obwohl an dem Badesee während des Sommers ein generelles Hundeverbot gilt. Der 21-Jährige wird angezeigt, so die Polizei.

