Zwei Jahre teilbedingt für anschlagsbereiten junger Wiener

Wien - Zu zwei Jahren teilbedingter Haft ist am Montag am Wiener Landesgericht ein 15-jähriger anschlagsbereiter Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verurteilt worden. Gegen den Burschen war unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt worden. Er hatte ein Terror-Attentat in Wien geplant und dabei den Westbahnhof als primäres Anschlagsziel im Sinn. Einer IS-Kontaktperson sicherte er die Umsetzung für den Sommer 2025 zu.

Innenminister beraten in Kopenhagen zu illegaler Migration

Brüssel/Kopenhagen - Das informelle Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister am Dienstag in Kopenhagen steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen die illegale Migration. Vorsitzland Dänemark zählt in der EU seit Jahren zu den Hardlinern bei der Migrationspolitik. Am Dienstag wird über einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen und effektivere und schnellere Abschiebungen diskutiert. Innenminister Gerhard Karner und Migrationskommissar Magnus Brunner (beide ÖVP) sind dabei.

Neue Gespräche zwischen Russland und Ukraine am Mittwoch

Moskau - Vertreter Russlands und der Ukraine wollen nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch erneut direkte Gespräche führen. Der ukrainische Sicherheitsratschef Rustem Umerow habe ihn über die Vorbereitungen für das in der Türkei geplante Treffen informiert, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Es werde ein neuer Gefangenenaustausch vorbereitet. Weitere Details sollten am Dienstag folgen.

25 Außenminister drängen auf Ende des Gaza-Kriegs

Tel Aviv/Wien - Die Außenministerinnen und -minister von 25 Ländern, darunter Österreich, fordern in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Kriegs im Gazastreifen. Ihre Botschaft sei klar und dringend: "Der Krieg in Gaza muss jetzt beendet werden", hieß es in dem Text. "Weiteres Blutvergießen dient keinem Zweck." Man unterstütze die Bemühungen der Vermittler USA, Katar und Ägypten. Unterdessen weitet Israel seinen Militäreinsatz in Gaza wieder aus.

Hattmannsdorfer gegen "E-Auto-Zwang"

Brüssel - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat Überlegungen in der EU-Kommission zur Einführung einer Elektroauto-Pflicht für Unternehmensflotten eine klare Absage erteilt. "Ich lehne den E-Auto-Zwang entschieden ab, genauso wie die Flottenziele der EU, die sich als klarer Wettbewerbsnachteil für die europäischen Autobauer und als direkte Subventionierung der asiatischen Konkurrenz herausgestellt haben", sagte der Minister am Montag in einer Stellungnahme.

81-Jährige in Innsbruck von Pkw tödlich erfasst

Innsbruck - Eine 81-jährige Österreicherin ist am Montag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war gegen 10.20 Uhr gerade aus ihrem Wagen ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde sie vom Auto einer 86-jährigen Frau erfasst. Die 81-Jährige erlag ihren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik. Die 86-Jährige, die während ihrer Fahrt eine Reihe an Unfällen verursacht hatte, konnte keine Angaben über den Unfall machen.

Baumgartners Obduktion am Dienstag geplant

Fermo/Rom - Die Obduktion des am Donnerstag tödlich verunglückten Extremsportlers Felix Baumgartner ist am Dienstag in der mittelitalienischen Stadt Fermo geplant. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit, die im Fall ermittelte. Die Obduktion soll klären, ob der 56-Jährige vor dem Absturz mit seinem Motor-Paraglider ums Leben gekommen ist, wahrscheinlich wegen eines Herzinfarkts. Sie soll den Ermittlern wesentliche Informationen liefern.

