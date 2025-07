Polizei erfasste 2024 20 Prozent mehr "Hate Crimes"

Wien - Die Zahl der erfassten "Hate Crimes" ist im Vorjahr deutlich angestiegen. 6.786 vorurteilsmotivierte Straftaten registrierte die Polizei laut dem Hate-Crime-Bericht für 2024, das sind rund 20 Prozent mehr als 2023 (5.668). Das häufigste Motiv war erneut die Weltanschauung, hier gab es mit 45 Prozent mehr Nennungen auch den stärksten Anstieg. 2024 wurde dieses Motiv 3.935 Mal dokumentiert. Die Aufklärungsquote bei Hate Crimes blieb mit 67 Prozent in etwa gleich hoch.

Festnahme in Linz nach Fund von drei Toten in Bayern

Zwiesel/Linz - In einem Haus in Zwiesel im deutschen Bundesland Bayern sind drei Leichen gefunden worden. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 37 Jahre alter Verdächtiger sei in Österreich festgenommen worden. Der Mann habe sich vor dem Fund am Montagnachmittag selbst bei der Polizei in Linz gemeldet und gesagt, er habe drei Menschen getötet. Der Verdächtige sei vorläufig festgenommen worden. Seine Auslieferung nach Deutschland werde veranlasst.

Innenminister beraten in Kopenhagen zu illegaler Migration

Brüssel/Kopenhagen - Das informelle Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister am Dienstag in Kopenhagen steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen die illegale Migration. Vorsitzland Dänemark zählt in der EU seit Jahren zu den Hardlinern bei der Migrationspolitik. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte vor dem Rat, er sei dem dänischen Vorsitz "sehr dankbar", dass das Thema Abschiebungen, Rückführungen und sichere Drittstaatenmodelle im Mittelpunkt der Beratungen stehen werde.

Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

Genf - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens 15 Menschen getötet worden. Allein 13 Menschen seien bei einem Angriff auf das an der Mittelmeerküste westlich der Stadt Gaza gelegene Vertriebenenlager Al-Shati ums Leben gekommen, sagte Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal am Dienstag. Außerdem wurden eine Mitarbeiterunterkunft und ein Lager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getroffen.

18-Jähriger in Steiermark wegen Terrorverdachts festgenommen

Bruck an der Mur - Die Polizei hat am Wochenende einen in der Obersteiermark lebenden 18-Jährigen festgenommen, der offenbar im Internet zu Bombenbauplänen und Anschlagsmöglichkeiten recherchiert haben soll. Der Hinweis kam laut Polizei von einem ausländischen Partner-Sicherheitsdienst. Der Jugendliche wurde bereits am Sonntag nach der Einreise nach Österreich geschnappt. Er wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Er ist den Sicherheitsbehörden kein Unbekannter, hieß es auf Anfrage.

Koalition uneins über Erhöhung der Lkw-Maut ab 2026

Wien - In der Regierungskoalition sorgt die vom SPÖ-geführten Verkehrsministerium geplante Erhöhung der Lkw-Maut ab 2026 für Spannungen. Obwohl sich SPÖ, ÖVP und NEOS grundsätzlich auf eine Anhebung verständigt haben, lehnt die ÖVP die im Entwurf des Verkehrsministeriums vorgesehenen Maßnahmen ab. Die heimische Wirtschaft würde dadurch stärker belastet als der Transit, kritisierte ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal".

Viele waschen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände

Surrey/Kopenhagen - Fast die Hälfte der Menschen verzichtet laut einer Studie auf das Händewaschen nach dem Toilettengang im Krankenhaus. Im Rahmen einer Untersuchung der britischen Universität von Surrey haben in einer dänischen Klinik 43,7 Prozent der Klogänger nicht nach der Notdurft das Waschbecken benutzt. In manchen Wochen waren es sogar 61,8 Prozent. "Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften in Hochrisikoumgebungen", so das Fazit.

