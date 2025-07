Swift-Terrorpläne: Zwei Jahre Haft für 18-Jährigen

Wien/Wiener Neustadt/Ternitz - Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Freitag ein 18-jähriger Bekannter von Beran A. - jenem 20-Jährigen, der mutmaßlich einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben dürfte - zu einer zweijährigen unbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Luca K. wurde zwei Tage vor dem Konzert festgenommen, seitdem sitzt er in U-Haft. Diese Zeit wird ihm angerechnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rund 400 Plätze in Polizeischulen von Sparpaket betroffen

Wien - Nach den Absagen von Lehrgängen zur Polizeiausbildung in sechs Bundesländern im September steht nun auch das konkrete Ausmaß der Kürzungen fest. Laut APA-Recherchen betreffen die Einsparungen mehr als 400 ursprünglich eingeplante Grundausbildungsplätze für den entsprechenden Turnus. Aus dem Innenministerium hieß es am Freitagvormittag, dass "die Bundespolizeidirektion völlig autonom" über den Start von Ausbildungen sowie die Anzahl an Auszubildenden entscheide.

Erneut schwere Gefechte zwischen Thailand und Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha ist es am Freitag den zweiten Tag hintereinander zu schweren Gefechten gekommen. Das kambodschanische Militär habe dabei schwere Waffen wie Artillerie und Raketenwerfer eingesetzt, teilte die thailändische Armee mit. "Die kambodschanischen Streitkräfte haben einen anhaltenden Beschuss unter Einsatz schwerer Waffen, Feldartillerie und Raketensystemen vom Typ BM-21 ausgeführt", hieß es in einer Erklärung.

Palästinenser begrüßen geplante Anerkennung durch Frankreich

Ramallah/Paris - Die Palästinensische Autonomieverwaltung (PA) begrüßt die Ankündigung von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, Palästina als Staat anerkennen zu wollen. Dies bestätige, dass sich Frankreich dem internationalen Recht verpflichtet fühle, sagte PA-Vizepräsident Hussein al-Sheikh nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA am Freitag. Paris unterstütze damit das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und auf einen eigenen Staat, fügte er hinzu.

US-Bericht: Hamas unterschlägt wohl keine Hilfsgüter in Gaza

Washington - Eine interne Analyse der US-Behörde für Entwicklungshilfe hat nach Reuters-Informationen keine Belege für eine systematische Unterschlagung von US-Hilfsgütern durch die militante, radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen gefunden. Die Untersuchung der Behörde USAID stellt damit die Hauptbegründung der Regierungen in Washington und Jerusalem für die Unterstützung des neuen, bewaffneten Hilfseinsatzes der umstrittenen Privatorganisation GHF infrage.

Verletzte nach russischem Bombenangriff auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - In der ostukrainischen Großstadt Charkiw sind infolge eines russischen Bombenangriffs mindestens 14 Menschen verletzt worden. Der Angriff habe einer medizinischen Einrichtung gegolten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Vier Überlebende konnten demnach aus den Trümmern geborgen werden. Nach zwei weiteren werde gesucht.

Votum über ukrainisches Antikorruptionsgesetz am Donnerstag

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Parlament wird am kommenden Donnerstag (31. Juli) über ein von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichtes Gesetz zur Arbeit der Antikorruptionsorgane abstimmen. Die Novelle solle sofort in Eilform angenommen werden, schrieb Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk bei Facebook. Zudem befürworte er eine unverzügliche Unterzeichnung des Gesetzes.

Corona-Ausbruch in Honduras: Beamte ins Homeoffice geschickt

Tegucigalpa - Wegen eines schweren Ausbruchs des Coronavirus und weiterer Atemwegserkrankungen hat Honduras seine Beamten wieder ins Homeoffice geschickt. Sämtliche Mitarbeiter der Regierungsbehörden und nachgeordneter Ämter sollten zunächst am Donnerstag und Freitag von zu Hause aus arbeiten, erklärte das Innenministerium des südamerikanischen Landes. Grund sei eine "starke und anhaltende Zunahme von hochansteckenden Atemwegserkrankungen", darunter Covid-19, Grippe und RSV.

red