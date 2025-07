Zollstreit: Von der Leyen trifft Trump in Schottland

Washington - Im Zollstreit mit der Europäischen Union trifft sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump in Schottland. Die Entscheidung dazu sei nach einem "guten Telefonat" mit Trump gefallen, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. Diskutiert werden sollen die "transatlantischen Handelsbeziehungen" und, wie diese stark gehalten werden können. Trump bezifferte die Chancen für eine Einigung nach seiner Landung in Schottland mit 50:50.

Berlin, Paris und London fordern Ende der Gaza-"Katastrophe"

Berlin/Paris - Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Israel zur Aufhebung aller Beschränkungen für humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza aufgerufen. "Die humanitäre Katastrophe, die wir derzeit im Gazastreifen beobachten, muss jetzt enden", erklärten Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer. Zudem forderten sie einen sofortigen Waffenstillstand und die "bedingungslose" Freilassung aller Hamas-Geiseln.

Mikl-Leitner: "Wir müssen den Gürtel enger schnallen"

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont, dass bei der Budgetkonsolidierung "alle an einem Strang ziehen" müssen. Der Sparkurs treffe Bund, Länder und Gemeinden, "es wird für alle schmerzlich werden". "Wir müssen den Gürtel enger schnallen", hielt die ÖVP-Landesparteiobfrau im APA-Interview fest. Für Niederösterreich werde ein Sparpaket auf den Weg gebracht. "Lifestyle-Teilzeit" bezeichnete Mikl-Leitner als "unfair und ungerecht".

DÖW will mehr Tempo bei Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

Wien - Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) wurde zuletzt mehrfach Zielscheibe von Anfeindungen der FPÖ. "Das lässt uns in den allermeisten Fällen aber kalt", sagte der wissenschaftliche Leiter Andreas Kranebitter im APA-Interview. Eine "bewusste Strategie" seien die über 200 parlamentarischen Anfragen, mit denen die Freiheitlichen unlängst die Ministerien fluteten. Von der Koalition fordert er mehr Tempo beim Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.

Offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele mit Festakt

Salzburg - Die 105. Salzburger Festspiele werden am Samstag mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Sie gilt als Kritikerin autoritärer Herrschaftssysteme. Am Abend folgt mit "Giulio Cesare in Egitto" von Georg Friedrich Händel die erste szenische Opernproduktion in diesem Sommer.

Organisierter Kindesmissbrauch - Ring in USA aufgedeckt

Montgomery (Alabama) - In den USA ermitteln die Behörden in einem schwerwiegenden Fall von organisiertem Kindesmissbrauch mit zahlreichen Opfern. Ein Ring mutmaßlicher Sexualstraftäter soll über längere Zeit in Bibb County im Bundesstaat Alabama operiert haben, wie der zuständige Staatsanwalt Robert Turner Jr. bereits zu Wochenbeginn erklärte. Im Laufe der vergangenen Tage wurden dann weitere Details bekannt.

