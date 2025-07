Appell an Verantwortung: Salzburger Festspiele eröffnet

Salzburg - Die 105. Salzburger Festspiele sind mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Geladenen an ihre gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwohl erinnerte, offiziell eröffnet worden. Davor kam es zu einer Störaktion. Die Festrede hielt Anne Applebaum. Sie ging der Frage nach, was der tiefere Sinn von Festspielen sei in einer Zeit, in der demokratische Gewohnheiten und zivilgesellschaftliches Engagement unter Druck geraten.

Tote nach Angriffen in Ukraine und Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei nächtlichen Angriffen sind nach Behördenangaben vom Samstag mehrere Menschen in der Ukraine und in Russland getötet worden. Russland habe in der Nacht einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen gestartet, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Attackiert wurden demnach die Regionen um die Städte Sumy, Charkiw und Dnipro.

Zehntausende in Thailand und Kambodscha auf der Flucht

Bangkok/Phnom Penh - Im Zuge der heftigen Kämpfe an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Allein in Thailand mussten sich laut Regierung mehr als 130.000 Bewohner in Sicherheit bringen. In Kambodscha sollen es Berichten zufolge rund 35.000 sein.

Organisierter Kindesmissbrauch - Ring in USA aufgedeckt

Montgomery (Alabama) - In den USA ermitteln die Behörden in einem schwerwiegenden Fall von organisiertem Kindesmissbrauch mit zahlreichen Opfern. Ein Ring mutmaßlicher Sexualstraftäter soll über längere Zeit in Bibb County im Bundesstaat Alabama operiert haben, wie der zuständige Staatsanwalt Robert Turner Jr. bereits zu Wochenbeginn erklärte. Im Laufe der vergangenen Tage wurden dann weitere Details bekannt.

Mann wollte auf Zug in Linz aufspringen - Schwer verletzt

Linz - Am Linzer Hauptbahnhof hat in der Nacht auf Samstag ein 65-Jähriger versucht, auf einen wegfahrenden Zug aufzuspringen. Der Mann dürfte gestürzt sein und landete zwischen Bahnsteig und der Eisenbahn. Der Lokführer bemerkte den Vorfall beim Blick in den Rückspiegel und leitete eine Notbremsung ein. Der 65-Jährige war ansprechbar, erlitt aber schwere Verletzungen. Er wurde in den Med Campus III transportiert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Kleinste Schlange der Welt nach 20 Jahren wiederentdeckt

Bridgetown - Die kleinste Schlange der Welt ist auf der Karibikinsel Barbados wiederentdeckt worden. 20 Jahre lang hatten Forscher nach dem bereits ausgestorben geglaubten Reptil gesucht - im März 2025 entdeckten Umweltschützer dann ein Exemplar der Barbados-Fadenschlange unter einem Stein, wie am Samstag bekannt wurde. Eine ausgewachsene Barbados-Fadenschlange ist gerade mal acht bis zehn Zentimeter lang und kann leicht mit einem Regenwurm verwechselt werden.

Teenager wegen Mordes an 14-Jährigem in London verurteilt

London - In London sind zwei Teenager wegen der Ermordung eines 14-Jährigen mit einer Machete in einem Bus zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Richter Mark Lucraft verhängte am Freitag am Zentralen Strafgerichtshof der britischen Hauptstadt eine lebenslange Haftstrafe gegen beide Täter, die nach frühestens 15 Jahren und zehn Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die beiden Jugendlichen, die zur Tatzeit 15 und 16 Jahre alt waren, hatten den Mord zuvor gestanden.

18 Tote bei Busunfall in peruanischen Anden

Lima - Bei einem Busunfall in den peruanischen Anden sind am Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als das Fahrzeug von der Straße abkam und in eine Schlucht stürzte. In dem Bus, der neben einem Fluss auf dem Dach liegen blieb, waren Berichten zufolge 60 Menschen gesessen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red