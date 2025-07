Appell an Verantwortung: Salzburger Festspiele eröffnet

Salzburg - Die 105. Salzburger Festspiele sind mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Geladenen an ihre gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwohl erinnerte, offiziell eröffnet worden. Davor kam es zu einer Störaktion. Die Festrede hielt Anne Applebaum. Sie ging der Frage nach, was der tiefere Sinn von Festspielen sei in einer Zeit, in der demokratische Gewohnheiten und zivilgesellschaftliches Engagement unter Druck geraten.

Mikl-Leitner: "Wir müssen den Gürtel enger schnallen"

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont, dass bei der Budgetkonsolidierung "alle an einem Strang ziehen" müssen. Der Sparkurs treffe Bund, Länder und Gemeinden, "es wird für alle schmerzlich werden". "Wir müssen den Gürtel enger schnallen", hielt die ÖVP-Landesparteiobfrau im APA-Interview fest. Für Niederösterreich werde ein Sparpaket auf den Weg gebracht. "Lifestyle-Teilzeit" bezeichnete Mikl-Leitner als "unfair und ungerecht".

Palästinenser: 16 Tote bei Schüssen auf Hilfesuchende

Gaza - Im Gazastreifen sollen israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben erneut Menschen beim Warten auf humanitäre Hilfe getötet haben. 16 Palästinenser seien ums Leben gekommen, als sie nahe dem nördlichen Grenzübergang Zikim auf Lastwagen mit humanitärer Hilfe warteten, erklärten Ärzte des Shifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza. Weitere 300 Menschen erlitten demnach Verletzungen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Sieben rechte Gegner von CSD in Berlin festgenommen

Berlin - An einer rechtsextremen Kundgebung gegen den Christopher Street Day (CSD) für die Rechte sexueller Minderheiten in Berlin haben nach Angaben der Polizei weniger Menschen teilgenommen als angemeldet. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien angemeldet gewesen, es seien aber "deutlich" weniger gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Anmelderin der Kundgebung sei festgenommen worden.

Trump zu mehrtägigem Besuch in Schottland

Edinburgh - Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat US-Präsident Donald Trump seinen mehrtägigen Besuch in Schottland begonnen. Bei seiner Ankunft geißelte er Windräder und Migration als Gefahren für Europa. Über Zölle und Handel will Trump am Sonntag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen. Auch ein Gespräch mit dem britischen Premier Keir Starmer ist geplant. Zunächst besuchte Trump am Samstag aber einen seiner Golfplätze im Südwesten Schottlands.

Tote nach Angriffen in Ukraine und Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei nächtlichen Angriffen sind nach Behördenangaben vom Samstag mehrere Menschen in der Ukraine und in Russland getötet worden. Russland habe in der Nacht einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen gestartet, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Attackiert wurden demnach die Regionen um die Städte Sumy, Charkiw und Dnipro.

Zehntausende in Thailand und Kambodscha auf der Flucht

Bangkok/Phnom Penh - Im Zuge der heftigen Kämpfe an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Allein in Thailand mussten sich laut Regierung mehr als 130.000 Bewohner in Sicherheit bringen. In Kambodscha sollen es Berichten zufolge rund 35.000 sein.

Priester in Polen gesteht Tötung eines Mannes

Radom - Ein festgenommener katholischer Priester in Polen hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Tötung eines Mannes gestanden. Gegen den 60-jährigen Geistlichen werde wegen Verdachts des Mordes mit besonderer Grausamkeit ermittelt, sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft in Radom der Nachrichtenagentur PAP. Ein Haftbefehl sollte in Kürze erwirkt werden.

