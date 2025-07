Stocker und Merz sehen "unerträgliche" Lage in Gaza

Salzburg/Brüssel - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat die humanitäre Situation im von Israel kontrollierten Gazastreifen als "unerträglich" bezeichnet. "Die palästinensische Zivilbevölkerung darf nicht länger den Preis für den Terror der Hamas zahlen", betonte Stocker anlässlich eines Treffens mit seinem deutschen Amtskollegen Friedrich Merz am Samstag in Salzburg. "So wie auch Bundeskanzler Merz appelliere ich dringend an Israel, endlich mehr humanitäre Hilfe für Gaza zuzulassen."

Maßnahmen nach Störaktion bei Salzburger Festspielen

Salzburg - Nach der Störaktion am Samstag bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule wird der Veranstaltungsreigen mit verschärften Maßnahmen weitergeführt. Schon am Samstagabend werden eine Opernpremiere sowie eine Jedermann-Vorstellung mit zusätzlichem Sicherheitspersonal ausgestattet. Das gaben der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch und der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz, bei einer Pressekonferenz bekannt.

Tote nach Angriffen in Ukraine und Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei nächtlichen Angriffen sind nach Behördenangaben vom Samstag mehrere Menschen in der Ukraine und in Russland getötet worden. Russland habe in der Nacht einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen gestartet, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Attackiert wurden demnach die Regionen um die Städte Sumy, Charkiw und Dnipro.

Proteste in Schottland gegen Trump-Besuch

Edinburgh/Washington - Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat US-Präsident Donald Trump am ersten Tag seines Schottland-Besuchs eine Runde Golf gespielt. Zusammen mit seinem Sohn Eric und dem US-Botschafter in Großbritannien, Warren Stephens, war er auf einem seiner Golfplätze in Turnberry im Südwesten Schottlands zu sehen. Hunderte Menschen protestierten in anderen Städten Schottlands gegen den US-Präsidenten.

Hunderttausende bei CSD-Demonstration in Berlin

Berlin - Unter dem Motto "Nie wieder still" haben hunderttausende Menschen in Berlin am Samstag den Christopher Street Day (CSD) gefeiert und für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgender sowie Inter- und Bisexuellen (LGBTQ+) demonstriert. Bis zum Nachmittag gab es laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Mehrere Teilnehmer einer kleinen, rechtsextremen Gegenkundgebung wurden unter anderem wegen Waffenbesitzes festgenommen.

"Pride Parade" in Innsbruck beschwört "Happy Pride"

Innsbruck - Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Samstagnachmittag bei der Innsbrucker "Pride Parade" durch das Zentrum der Landeshauptstadt gezogen. Die Organisatoren beschworen dabei eine "Happy Pride in schwerer Zeit". Auf größere Ansprachen wie im vorigen Jahr wurde heuer verzichtet, stattdessen setzte man auf einen bunten Umzug mit musikalischer Begleitung aus Lautsprechern.

Palästinenser: 16 Tote bei Schüssen auf Hilfesuchende

Gaza - Im Gazastreifen sollen israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben erneut Menschen beim Warten auf humanitäre Hilfe getötet haben. 16 Palästinenser seien ums Leben gekommen, als sie nahe dem nördlichen Grenzübergang Zikim auf Lastwagen mit humanitärer Hilfe warteten, erklärten Ärzte des Shifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza. Weitere 300 Menschen erlitten demnach Verletzungen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Rechtsextreme Identitäre demonstrieren in Wiener Innenstadt

Wien - Am Samstag haben die rechtsextremen Identitären in Wien demonstriert. Nach Schätzungen der APA waren es rund 200 Menschen, die sich am Nachmittag beim nach dem bekennenden Antisemiten Karl Lueger benannten Platz trafen und von dort durch die Wiener Innenstadt zogen. Auch einige ausländische Rechtsextreme waren darunter. Begleitet wurde der Marsch von mehreren Gegendemos und Sitzblockaden.

