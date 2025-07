Von der Leyen trifft Trump zu Handelsgesprächen

Edinburgh - Wenige Tage vor Ende der Frist für neue hohe US-Zölle auf die Einfuhr von EU-Produkten treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland. Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance".

400 Zug-Fahrgäste aus Eisenbahntunnel vor Wien evakuiert

Wien - Zu einem Großeinsatz der Blaulichtorganisationen ist es am Samstag vor den Toren Wiens gekommen. Wie Klaus Baumgartner, ein Sprecher der ÖBB, der APA bestätigte, blieb um 13.30 ein ICE der Deutschen Bahn aufgrund einer technischen Störung nach der Station Wien-Meidling im Eisenbahntunnel Knoten Hadersdorf stehen. Da ein Abschleppen technisch nicht möglich war, wurde zunächst entschieden, die rund 400 Passagiere im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen zu lassen.

Große Wald- und Buschbrände in Griechenland

Athen - Gegen mehrere große Wald- und Buschbrände kämpft seit Samstag die griechische Feuerwehr. Vor allem ein Großbrand rund 25 Kilometer nördlich des Athener Stadtzentrums macht den Rettungskräften zu schaffen. Dort fielen bereits mehrere Häuser den Flammen zum Opfer, Ortschaften wurden evakuiert, 27 Menschen von der Polizei in Sicherheit gebracht. Manche Anrainer weigerten sich zunächst, ihre Häuser zu verlassen, wie Medien berichteten.

Maßnahmen nach Störaktion bei Salzburger Festspielen

Salzburg - Nach der Störaktion am Samstag bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule wird der Veranstaltungsreigen mit verschärften Maßnahmen weitergeführt. Schon am Samstagabend werden eine Opernpremiere sowie eine Jedermann-Vorstellung mit zusätzlichem Sicherheitspersonal ausgestattet. Das gaben der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch und der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz, bei einer Pressekonferenz bekannt.

Rechtsextreme Identitäre demonstrieren in Wiener Innenstadt

Wien - Am Samstag haben die rechtsextremen Identitären in Wien demonstriert. Nach Schätzungen der APA waren es rund 200 Menschen, die sich am Nachmittag beim nach dem bekennenden Antisemiten Karl Lueger benannten Platz trafen und von dort durch die Wiener Innenstadt zogen. Auch einige ausländische Rechtsextreme waren darunter. Begleitet wurde der Marsch von mehreren Gegendemos und Sitzblockaden. 48 Personen wurden laut Polizei vorläufig festgenommen.

Israel wirft Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Gaza - Nach der scharfen internationalen Kritik an der humanitären Situation im Gazastreifen hat Israel mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Küstengebiet begonnen. "Die Abwürfe beinhalten sieben Paletten mit Mehl, Zucker und Lebensmittelkonserven", sagte ein Militärsprecher am Samstagabend. Es würden auch humanitäre Korridore für UNO-Hilfskonvois geschaffen. Zudem sei man bereit, "humanitäre Pausen" in Teilen des Küstengebiets umzusetzen.

Hunderttausende bei CSD-Demonstration in Berlin

Berlin - Unter dem Motto "Nie wieder still" haben hunderttausende Menschen in Berlin am Samstag den Christopher Street Day (CSD) gefeiert und für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgender sowie Inter- und Bisexuellen (LGBTQ+) demonstriert. Bis zum Nachmittag gab es laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Mehrere Teilnehmer einer kleinen, rechtsextremen Gegenkundgebung wurden unter anderem wegen Waffenbesitzes festgenommen.

Rekord: Fünf Schwimmer zogen 100-Tonnen-Schiff 402 Meter

Bad Zwischenahn - Fünf Schwimmer haben ein 100 Tonnen schweres Ausflugsschiff 402 Meter weit durch einen See im norddeutschen Bundesland Niedersachsen gezogen. Die 15 Minuten lange Aktion im Zwischenahner Meer bei Oldenburg soll nun auch in die Reihe der Weltrekorde aufgenommen werden. Ziel seien ursprünglich mindestens 250 Meter in 15 Minuten gewesen, sagte Initiator Frank Feldhus am Samstagabend. "Das wäre schon Weltrekord gewesen."

