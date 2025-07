Nach der Zoll-Einigung ist vor weiteren Verhandlungen

Brüssel/Washington - Nach der verkündeten Einigung im von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollstreit mit der EU ist vor weiteren Verhandlungen für ein ganzes Abkommen. Vor allem aus Frankreich sind rasch recht negative Reaktionen gekommen. Bis zum formellen Abschluss eines Rahmen-Handelsabkommens der EU mit den USA könnten nach Einschätzung von Frankreichs Industrieminister Marc Ferracci Wochen oder Monate vergehen. "Das ist nicht das Ende der Geschichte."

Deutsche Polizei: Erdrutsch wohl Ursache für Zugsunglück

Biberach - Das Zugsunglück im deutschen Bundesland Baden-Württemberg mit drei Toten ist nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich durch einen durch Starkregen ausgelösten Erdrutsch verursacht worden. "Das Wasser löste einen Erdrutsch im Böschungsbereich zu den Gleisen hin aus, was wiederum wohl die Entgleisung verursachte", teilten die Ermittler am Montag mit. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Friedensgespräche Thailand-Kambodscha in Malaysia

Bangkok/Phnom Penh/Kuala Lumpur - Nach der gewaltsamen Eskalation im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha wollen am Montag die Regierungschefs beider Länder zu Gesprächen nach Malaysia reisen. Das bestätigte der Sprecher des thailändischen Außenministeriums, Nikorndej Balankura, vor Journalisten, ohne Details zu nennen. Ob sich der kambodschanische Ministerpräsident Hun Manet und Thailands Übergangsministerpräsident Phumtham Wechayachai dabei persönlich treffen werden, war zunächst unklar.

KTM fährt nach zweitem Stopp Produktion wieder hoch

Mattighofen - Beim oberösterreichischen Motorradhersteller KTM ist am Montag die Produktion, die seit 28. April stillgestanden war, wieder angelaufen. Alle rund 1.000 Mitarbeitenden der Fertigung seien in den Normalbetrieb in ihren Stammwerken in Mattighofen und Munderfing (Bezirk Braunau) zurückgekehrt, informierte das Unternehmen Montagfrüh. Parallel dazu sei man sogar wieder auf Personalsuche.

Brände in Griechenland unter Kontrolle - Gefahr bleibt hoch

Athen/Ankara/Rom - Die schweren Brände, die am Wochenende in Griechenland gewütet haben, sind inzwischen unter Kontrolle gebracht oder vollständig gelöscht worden. Lediglich in einem dünn besiedelten Gebiet im Nordwesten des Landes kämpfte die Feuerwehr am Montag noch gegen die Flammen, wie der Sender ERTNews berichtete. In den vergangenen drei Tagen waren im Norden Athens sowie auf den Inseln Kreta, Euböa und Kythira und auf der Halbinsel Peloponnes mehrere große Brände ausgebrochen.

720.000 Personen zahlten heuer Tagesticket in Venedig

Venedig - Nach 54 Tagen ist am vergangenen Wochenende die zweite Testphase des Systems zu Ende gegangen, das Venedig helfen soll, den Massentourismus besser in den Griff zu bekommen. Zehn Euro für einen Tagesausflug nach Venedig - so viel mussten Kurzbesucher seit Ostern an mehreren Feiertagen und Wochenenden zahlen, um die Altstadt der Lagunenstadt betreten zu dürfen. 720.000 zahlende Tagesbesucher wurden gezählt, bilanzierte die Gemeinde Venedig.

