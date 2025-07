Trump gibt Putin "zehn oder zwölf Tage" bis Kriegsende

Turnberry/Washington - US-Präsident Donald Trump setzt Russland wegen des mit unverminderter Härte geführten Kriegs gegen die Ukraine unter Druck. Wegen der fehlenden Aussicht auf einen Waffenstillstand könnten schon in weniger als zwei Wochen US-Sanktionen gegen russische Handelspartner folgen. "Ich werde eine neue Frist von etwa zehn oder zwölf Tagen ab heute setzen", sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Schottland.

Merz sieht "erheblichen" Schaden durch Zoll-Deal

Brüssel/Washington - Der Kompromiss im Zollkonflikt zwischen der EU und den USA wird nach Einschätzung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart treffen. "Die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen durch diese Zölle", sagte Merz am Montag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Berlin. In ganz Europa gab es Kritik an dem Deal und Rufe nach Nachverhandlungen.

Badegäste flüchten vor Bränden auf Sardinien

Rom/Sardinien - Sardinien hat am Sonntag einen weiteren Tag mit schweren Bränden erlebt. Am schlimmsten war die Lage in Villasimius im Süden der italienischen Insel, wo die Flammen bis nahe an den Strand vordrangen. Das Feuer, das Wald und Gestrüpp zerstörte, loderte bis zum weißen Sandstrand, auf dem sich unzählige Badegäste aufhielten. Der Brand blockierte sämtliche Fluchtwege für die Touristen.

Pilot aus Österreich musste auf Schweizer See notwassern

Luzern/Wien - Ein österreichischer Pilot eines Kleinflugzeugs hat am Montag offenbar eine Notwasserung auf dem Vierwaldstättersee in der Schweiz versucht. Der Flieger sank danach, die insgesamt zwei Insassen überlebten jedoch. Dies hat die Luzerner Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Sie ging davon aus, dass der Pilot auf dem See notfallmäßig landen wollte. Der 78-jährige Österreicher blieb unverletzt, eine 55-jährige Schweizerin wurde verletzt in ein Spital transportiert.

Ladungen von mehr als 180 Lkw mit Hilfsgütern in Gaza

Gaza - Nach israelischen Angaben haben den zweiten Tag in Folge Transporte mit Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung den Gazastreifen erreicht. 180 Lastwagen seien in den abgeriegelten Küstenstreifen eingefahren und warteten auf ihre Abholung und die Verteilung der Güter, teilte die israelische Militärbehörde Cogat auf X mit. Am Vortag seien 120 Lastwagenladungen in den Gazastreifen gelangt. Sie seien von UN- und anderen Organisationen übernommen worden.

UNO-Konferenz zur Zweistaatenlösung ohne Israel

New York - Eine UNO-Konferenz zur Verwirklichung der Zweistaatenlösung in Nahost ist in New York mit breiter Kritik an Israel gestartet. Das Land blieb der Veranstaltung genau so wie die Vereinigten Staaten fern. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sah Frieden in der Region in weiter Ferne. Der Konflikt zwischen Israel und "Palästina" könne zwar mit politischem Willen und mutiger Führung gelöst werden, doch die Wahrheit sei: "Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs."

Drei Tote bei Überschwemmungen in Rumänien

Bukarest - Im Nordosten Rumäniens sind drei Menschen bei starken Überschwemmungen ums Leben gekommen. Hunderte Menschen mussten nach Behördenangaben vom Montag evakuiert werden. Die Behörden konnten nach eigenen Angaben zunächst keine genaueren Angaben zum Ausmaß Schäden machen, da einige Dörfer noch von der Außenwelt abgeschnitten seien.

Peršmanhof - Kaiser für Deeskalation, Slowenien will Klärung

Bad Eisenkappel - Nach einem größeren Polizeieinsatz am Sonntag bei einem Antifa-Camp am Gelände des Museums Peršmanhof im Kärntner Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) lädt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwochnachmittag zu einem gemeinsamen Treffen mit Museumsleitung, Verfassungsschutz, Bezirkshauptmannschaft und Gemeinde - Ziel sei eine "lückenlose Aufklärung". Auch das slowenische Außenministerium erwartet Aufklärung und wandte sich bereits an den österreichischen Botschafter.

