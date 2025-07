Deutschland und Jordanien starten Luftbrücke für Gaza

Berlin/Amman - Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen starten Deutschland und Jordanien eine Luftbrücke zur Versorgung der Menschen mit Hilfsgütern. Deutschland will nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz umgehend starten. Merz drohte Israel zugleich erstmals mit konkreten Maßnahmen, sollte das Land die humanitäre Lage in dem Kriegsgebiet nicht schnell verbessern. Auch US-Präsident Donald Trump forderte Israel auf, die Bevölkerung in Gaza zu versorgen.

Laut Palästinensern Dutzende Tote bei israelischen Angriffen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben im Morgengrauen Dutzende Menschen getötet worden. Medizinische Quellen im Al-Awda-Krankenhaus in Nuseirat im Zentrum des abgeriegelten Küstengebiets berichteten, es seien 30 Leichen eingeliefert worden. Wegen ihres Zustands sei die Identifizierung der Toten schwierig.

Menschen mit niedrigem Einkommen leiden mehr unter Hitze

Wien - Personen mit niedrigem Einkommen sind während einer Hitzewelle eher stark belastet als jene mit hohem Haushaltseinkommen. Unter-30-Jährige und Frauen mit geringem Einkommen leiden am meisten unter hohen Temperaturen. Das zeigte eine Sonderauswertung der Daten des "Mikrozensus Umwelt" 2023 der Statistik Austria nach Einkommensgruppen im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer (AK). Die AK forderte bei einem Pressegespräch am Dienstag soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz.

Waldbrände toben im Norden und im Zentrum Portugals

Lissabon/Arouca - Im Norden und im Zentrum Portugals kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände. Wie die nationale Zivilschutzbehörde mitteilte, waren Dienstagfrüh landesweit mehr als 1.700 Feuerwehrleute im Einsatz, um etwa ein Dutzend große Waldbrände zu löschen. Die Feuer wurden durch hohe Temperaturen und Wind angefacht. Am schwierigsten war die Lage in der Gemeinde Arouca im Zentrum des Landes. Dort waren rund 500 Feuerwehrleute mit 175 Fahrzeugen im Einsatz.

Bär dürfte zwei Esel in Tirol gerissen haben

Pfunds - Ein Bär dürfte im Tiroler Oberland zwei Esel gerissen haben. Die toten Tiere wurden vergangenen Samstag im Gemeindegebiet von Pfunds (Bezirk Landeck) aufgefunden, teilte das Land am Dienstag mit. Nach der Begutachtung durch den Amtstierarzt bestand der Verdacht auf einen Bären als Verursacher, hieß es. Für eine genetische Untersuchung wurden Proben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien geschickt.

Gouverneur: 16 Tote bei russischem Angriff auf Gefängnis

Rostow am Don/Saporischschja - Durch einen russischen Luftangriff sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens 16 Häftlinge in einem Gefängnis bei Saporischschja getötet worden. 35 Häftlinge seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Iwan Fedorow am Dienstag auf Telegram mit. Den genauen Ort nannte er nicht. Seinen Angaben nach wurde das Umland der frontnahen Großstadt in der Südukraine nachts achtmal aus der Luft angegriffen, vermutlich mit Gleitbomben.

Tote nach Schüssen in New Yorker Bürogebäude

New York - Ein Mann hat Montagabend in New York vier Menschen in einem Manhattaner Wolkenkratzer erschossen und danach Suizid begangen. Bürgermeister Eric Adams sprach von einem "sinnlosen Gewaltakt", dessen Hintergründe noch untersucht würden. Unter den Toten ist ein Beamter des New York Police Department (NYPD). Der Täter soll eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen gehabt haben. Der Mann hat einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Über 30 Tote bei Unwettern und Überschwemmungen um Peking

Peking - Nach heftigen Regenfällen in und um die chinesische Hauptstadt Peking sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Besonders schwer betroffen war demnach der nordöstlich gelegene Außenbezirk Miyun, wo es laut dem Staatssender CCTV 28 Opfer gab. Zwei weitere Tote wurden aus Yanqing im Nordwesten der Metropole gemeldet.

