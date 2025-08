Trump schickt Atom-U-Boote los

Washington - US-Präsident Donald Trump kündigt als Reaktion auf Äußerungen des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die Stationierung von zwei Atom-U-Booten in nicht näher bezeichneten Regionen an. Er habe angeordnet, dass die U-Boote in "entsprechenden Regionen" Position bezögen, für den Fall, dass diese "törichten und aufrührerischen Äußerungen" mehr als nur das seien, schrieb Trump am Freitag auf Truth Social.

Hilfslieferungen aus sechs Ländern über Gaza abgeworfen

Jerusalem - Nach Angaben des israelischen Militärs sind über dem Gazastreifen am Freitag Hilfslieferungen aus sechs Ländern abgeworfen worden. Es handelte sich dabei um 126 Paletten mit Lebensmitteln, erklärte die Armee auf der Plattform X. An der koordinierten Aktion hätten sich Deutschland, Spanien, Frankreich, Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt.

Peršmanhof-Einsatz sorgt weiter für diplomatischen Zwist

Wien/Klagenfurt - Der slowenische Botschafter in Österreich, Alexander Geržina, hat am Freitag den Polizeieinsatz am Kärntner Peršmanhof kritisiert und rasche Aufklärung gefordert. "Das, was passiert ist, hat auf alles einen Schatten geworfen", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" bezüglich seiner zu Ende gehenden Zeit in Wien. "Wir warten auf Antworten und Aufklärung", so Geržina, die Ergebnisse würden "Einfluss auf die Beziehungen" beider Länder haben.

Ein Toter und fünf Verschüttete bei Grubenunglück in Chile

Santiago de Chile - Nach einem Grubenunglück in Chile kämpft der Kupferkonzern Codelco um die Rettung von fünf eingeschlossenen Arbeitern. Ein Bergmann kam bei dem Unglück ums Leben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. Die Rettungsarbeiten in der weltgrößten unterirdischen Kupfermine "El Teniente" werden durch Nachbeben erschwert. Die Arbeiter sind seit einem Beben der Stärke 4,2 am Donnerstag eingeschlossen.

Weltjugend trifft Papst - Hunderttausende in Rom

Rom - Hunderttausende junge Menschen aus aller Welt werden am Wochenende in Rom zum Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr erwartet. Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" sind junge Pilgerinnen und Pilger aus 146 Ländern angereist. Für das achttägige Sonderjubiläum werden mindestens 500.000 Menschen erwartet. Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis des katholischen Heiligen Jahres.

Hafturteil gegen bosnischen Serbenführer Dodik bestätigt

Sarajevo - Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik muss laut einem Berufungsurteil eine einjährige Haftstrafe antreten. Das Berufungsgericht in Bosnien bestätigte am Freitag eine entsprechende Verurteilung Dodiks, wonach er wegen Missachtung von Entscheidungen des Hohen Repräsentanten der UNO für Bosnien-Herzegowina ein Jahr lang in Haft muss und sechs Jahre lang kein politisches Amt ausüben darf. Eine Berufung gegen die Entscheidung sei nicht möglich, erklärte das Gericht in Sarajevo.

Bub in den Niederlanden von Wolf gebissen

Utrecht - Höchstwahrscheinlich ein Wolf hat in den Niederlanden ein spielendes Kind angegriffen und in einen Wald geschleift. "Alle Beteiligten gehen davon aus, dass es sich um einen Wolf handelt, und wir handeln entsprechend", sagte am Freitag der Sprecher der Provinz Utrecht, Cor van der Leemputten. Nach dem Angriff vom Mittwoch in einem großen Naturpark bei Utrecht war ein Sechsjähriger mit Bisswunden in ein Spital gekommen.

