Trump schickt Atom-U-Boote Richtung Russland los

Washington - Als Reaktion auf Aussagen des ehemaligen russischen Staatschefs Dmitri Medwedew hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben die taktische Verlegung zweier Atom-U-Boote angeordnet. Auf die Frage eines Journalisten des ultrakonservativen US-Senders Newsmax, ob die Boote dann näher an Russland seien, sagte er: "Ja, sie sind näher an Russland".

Weltjugend trifft Papst - Hunderttausende in Rom

Rom - Hunderttausende junge Menschen aus aller Welt werden am Wochenende in Rom zum Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr erwartet. Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" sind junge Pilgerinnen und Pilger aus 146 Ländern angereist. Für das achttägige Sonderjubiläum werden mindestens 500.000 Menschen erwartet. Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis des katholischen Heiligen Jahres.

Vier Tote nach Schüssen in Montana

Helena (Montana) - In der Stadt Anaconda im US-Bundesstaat Montana sind laut US-Medien nach Schüssen mehrere Menschen tot. Die unter anderem für Schusswaffen und Sprengstoff zuständige US-Bundesbehörde ATF schrieb auf X von mehreren Opfern in einer Bar. Anaconda hat etwa 9.000 Einwohner und liegt auf etwa 1.600 Metern Höhe in den Rocky Mountains.

Peršmanhof-Einsatz sorgt weiter für diplomatischen Zwist

Wien/Klagenfurt - Der slowenische Botschafter in Österreich, Alexander Geržina, hat am Freitag den Polizeieinsatz am Kärntner Peršmanhof kritisiert und rasche Aufklärung gefordert. "Das, was passiert ist, hat auf alles einen Schatten geworfen", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" bezüglich seiner zu Ende gehenden Zeit in Wien. "Wir warten auf Antworten und Aufklärung", so Geržina, die Ergebnisse würden "Einfluss auf die Beziehungen" beider Länder haben.

Hilfslieferungen aus sechs Ländern über Gaza abgeworfen

Jerusalem - Nach Angaben des israelischen Militärs sind über dem Gazastreifen am Freitag Hilfslieferungen aus sechs Ländern abgeworfen worden. Es handelte sich dabei um 126 Paletten mit Lebensmitteln, erklärte die Armee auf der Plattform X. An der koordinierten Aktion hätten sich Deutschland, Spanien, Frankreich, Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt.

Ein Toter und fünf Verschüttete bei Grubenunglück in Chile

Santiago de Chile - Nach einem Grubenunglück in Chile kämpft der Kupferkonzern Codelco um die Rettung von fünf eingeschlossenen Arbeitern. Ein Bergmann kam bei dem Unglück ums Leben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. Die Rettungsarbeiten in der weltgrößten unterirdischen Kupfermine "El Teniente" werden durch Nachbeben erschwert. Die Arbeiter sind seit einem Beben der Stärke 4,2 am Donnerstag eingeschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red