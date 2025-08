Trump schickt Atom-U-Boote Richtung Russland los

Washington - Als Reaktion auf Aussagen des ehemaligen russischen Staatschefs Dmitri Medwedew hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben die taktische Verlegung zweier Atom-U-Boote angeordnet. Auf die Frage eines Journalisten des ultrakonservativen US-Senders Newsmax, ob die Boote dann näher an Russland seien, sagte er: "Ja, sie sind näher an Russland".

Anschober sieht bei ME/CFS "dramatische Vernachlässigung"

Wien - Österreichs ehemaliger Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht bei der Multisystemerkrankung ME/CFS eine "dramatische Vernachlässigung" - und das seit Jahrzehnten. Medizin, Wissenschaft und Gesundheitspolitik müssten nun "ihre Verantwortung wahrnehmen", sagte er im APA-Interview. 2026 müsse zu einem "Jahr der Lösung und Umsetzung" werden. "Erste Priorität" sei die Einrichtung von Behandlungsstellen, auch für Kinder. Und es brauche eine EU-Forschungsinitiative.

Neue EU-Regeln fordern Transparenz von KI-Anbietern

Brüssel - ChatGPT, Gemini und andere Anbieter von KI-Modellen müssen sich seit dem heutigen Samstag an neue EU-Regeln halten. Dann gelten spezifische Transparenzpflichten für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck ("General-Purpose AI") - also Systeme, die vielseitig einsetzbar sind und etwa Texte schreiben, Sprache analysieren oder programmieren können.

Hälfte verlässt Deutschförderklasse nach drei Semestern

Wien - Seit dem Schuljahr 2018/19 müssen Kinder und Jugendliche, die Probleme mit der Unterrichtssprache haben, bis zu vier Semester lang separate Deutschförderklassen oder -kurse besuchen. Dadurch sollen sie die Unterrichtssprache schneller lernen als bei der früher üblichen Förderung im Klassenverband. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) konnte zuletzt nach drei Semestern die Hälfte in den Regelunterricht umsteigen.

Peršmanhof-Einsatz sorgt weiter für diplomatischen Zwist

Wien/Klagenfurt - Der slowenische Botschafter in Österreich, Alexander Geržina, hat am Freitag den Polizeieinsatz am Kärntner Peršmanhof kritisiert und rasche Aufklärung gefordert. "Das, was passiert ist, hat auf alles einen Schatten geworfen", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" bezüglich seiner zu Ende gehenden Zeit in Wien. "Wir warten auf Antworten und Aufklärung", so Geržina, die Ergebnisse würden "Einfluss auf die Beziehungen" beider Länder haben.

Weltjugend trifft Papst - Hunderttausende in Rom

Rom - Hunderttausende junge Menschen aus aller Welt werden am Wochenende in Rom zum Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr erwartet. Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" sind junge Pilgerinnen und Pilger aus 146 Ländern angereist. Für das achttägige Sonderjubiläum werden mindestens 500.000 Menschen erwartet. Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis des katholischen Heiligen Jahres.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red