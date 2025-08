Trump schickt Atom-U-Boote Richtung Russland los

Washington - Als Reaktion auf Aussagen des ehemaligen russischen Staatschefs Dmitri Medwedew hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben die taktische Verlegung zweier Atom-U-Boote angeordnet. Auf die Frage eines Journalisten des ultrakonservativen US-Senders Newsmax, ob die Boote dann näher an Russland seien, sagte er: "Ja, sie sind näher an Russland".

Entscheidung über Kaiser-Nachfolge dürfte gefallen sein

Wien - Die Entscheidung über den künftigen Kärntner SPÖ-Chef dürfte gefallen sein. Der Klubobmann im Nationalrat Philip Kucher unterstützte heute via Facebook öffentlich Landesrat Daniel Fellner, der bereits angekündigt hat, für die Nachfolge von Peter Kaiser kandidieren zu wollen. Kucher galt zuletzt als einzige Alternative zu Fellner.

Neue EU-Regeln fordern Transparenz von KI-Anbietern

Brüssel - ChatGPT, Gemini und andere Anbieter von KI-Modellen müssen sich seit dem heutigen Samstag an neue EU-Regeln halten. Dann gelten spezifische Transparenzpflichten für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck ("General-Purpose AI") - also Systeme, die vielseitig einsetzbar sind und etwa Texte schreiben, Sprache analysieren oder programmieren können.

Tödliche Schüsse auf Einbrecher in Salzburg: Fragen offen

Salzburg - Nach tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am Donnerstagnachmittag in der Stadt Salzburg sind noch einige Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den 66-jährigen Schützen eingeleitet. Dieser sprach dem Vernehmen nach von Notwehr, weil er von dem 29-jährigen Ungarn mit einem Messer bedroht worden sei. Die Polizei gab am Samstag keine weiteren Ermittlungsergebnisse bekannt.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen mit Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg erneut russische Regionen mit Drohnenangriffen überzogen. Berichten in sozialen Medien zufolge kam es in ölverarbeitenden Betrieben zu Explosionen. Behörden in den betroffenen Gebieten Samara, Pensa und Rjasan bestätigten Drohnenangriffe und berichteten von Einschlägen von Trümmerteilen abgeschossener Flugkörper in Betrieben. In den Gebieten Pensa und Rostow starben laut Behörden zwei Menschen bei den Drohnenangriffen.

Blitz trifft Jugend-Fußballer in Tschechien

Prag - Eine Gruppe Jugendlicher ist in Tschechien beim Fußballtraining von einem Blitz getroffen worden. Einer der Buben wurde nach Medienberichten lebensgefährlich verletzt. Sieben weitere Jugendliche und ein Erwachsener wurden mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Das Unglück ereignete sich demnach am Freitag spätnachmittags in Opava (Deutsch: Troppau).

Teheran schließt öffentliche Toiletten wegen Wassermangel

Teheran - Wegen der akuten Wasserkrise im Iran werden Berichten zufolge nun auch die öffentlichen Toiletten in der Hauptstadt Teheran geschlossen. Die Nachrichtenportale Didehban-Iran und Shargh berichten, dass die Schließungen Teil der Wassersparmaßnahmen der Regierung seien. Shargh schreibt, dass die Situation von Tag zu Tag schlimmer werde, und "nun sollen auch die Toiletten geschlossen werden".

Vier Raumfahrer bei der ISS angekommen

Cape Canaveral (Florida) - Vier Raumfahrer sind bei der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die Dragon-Kapsel der Crew dockte an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa berichtete. Kommandantin der Mission ist die US-Amerikanerin Zena Cardman. Weitere Crew-Mitglieder sind Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

