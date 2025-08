Trump schickt Atom-U-Boote Richtung Russland los

Washington - Als Reaktion auf Aussagen des ehemaligen russischen Staatschefs Dmitri Medwedew hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben die taktische Verlegung zweier Atom-U-Boote angeordnet. Auf die Frage eines Journalisten des ultrakonservativen US-Senders Newsmax, ob die Boote dann näher an Russland seien, sagte er: "Ja, sie sind näher an Russland".

Entscheidung über Kaiser-Nachfolge dürfte gefallen sein

Wien - Die Entscheidung über den künftigen Kärntner SPÖ-Chef dürfte gefallen sein. Der Klubobmann im Nationalrat Philip Kucher unterstützte heute via Facebook öffentlich Landesrat Daniel Fellner, der bereits angekündigt hat, für die Nachfolge von Peter Kaiser kandidieren zu wollen. Kucher galt zuletzt als einzige Alternative zu Fellner.

Neue EU-Regeln fordern Transparenz von KI-Anbietern

Brüssel - ChatGPT, Gemini und andere Anbieter von KI-Modellen müssen sich seit dem heutigen Samstag an neue EU-Regeln halten. Dann gelten spezifische Transparenzpflichten für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck ("General-Purpose AI") - also Systeme, die vielseitig einsetzbar sind und etwa Texte schreiben, Sprache analysieren oder programmieren können.

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach

Lissabon/Madrid/Rom - Feuerwehrleuten im Süden Europas und in der Türkei ist es gelungen, die verheerenden Waldbrände der vergangenen Tage weitgehend einzudämmen. Am schwierigsten war die Lage am Samstag noch in Nordportugal, wo seit Tagen ein Feuer in der Nähe der Kleinstadt Ponte da Barca wütete. Die Flammen seien dort zwar fast unter Kontrolle, aber die Wetterbedingungen ungünstig, sagte der Leiter des Zivilschutzes Elisio Oliveira im staatlichen TV-Sender RTP.

Eine Million Jugendliche in Rom beim Papst

Rom - Eine Million Jugendliche haben sich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsgelände Tor Vergata im Südosten Roms versammelt, um Papst Leo XIV. am Tag des Jubiläums der Jugend zu begegnen. Eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und ein gemeinsames Gebet fand im Park von Tor Vergata statt. Am Samstagabend steht eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen mit Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg erneut russische Regionen mit Drohnenangriffen überzogen. Berichten in sozialen Medien zufolge kam es in ölverarbeitenden Betrieben zu Explosionen. Behörden in den betroffenen Gebieten Samara, Pensa und Rjasan bestätigten Drohnenangriffe und berichteten von Einschlägen von Trümmerteilen abgeschossener Flugkörper in Betrieben. In den Gebieten Pensa und Rostow starben laut Behörden zwei Menschen bei den Drohnenangriffen.

Beruhigungsmittel in Sommercamp für Kinder in England

London - In England wird ein Mann Medienberichten zufolge beschuldigt, in einem Sommercamp Süßigkeiten mit Beruhigungsmitteln versetzt zu haben. Weil mehrere Kinder erkrankt sind, wurde der 76-Jährige wegen vorsätzlicher Kindesmisshandlung angeklagt. Der Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft und erschien am Samstag in der Grafschaft Leicestershire vor Gericht, wie die Anklagebehörde Crown Prosecution Service mitteilte.

Blitz trifft Jugend-Fußballer in Tschechien

Prag - Eine Gruppe Jugendlicher ist in Tschechien beim Fußballtraining von einem Blitz getroffen worden. Einer der Buben wurde nach Medienberichten lebensgefährlich verletzt. Sieben weitere Jugendliche und ein Erwachsener wurden mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Das Unglück ereignete sich demnach am Freitag spätnachmittags in Opava (Deutsch: Troppau).

