Ukraine attackiert russische Ölanlagen mit Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg erneut russische Regionen mit Drohnenangriffen überzogen. Berichten in sozialen Medien zufolge kam es in ölverarbeitenden Betrieben zu Explosionen. Behörden in den betroffenen Gebieten Samara, Pensa und Rjasan bestätigten Drohnenangriffe und berichteten von Einschlägen von Trümmerteilen abgeschossener Flugkörper in Betrieben. In den Gebieten Pensa und Rostow starben laut Behörden zwei Menschen bei den Drohnenangriffen.

Entscheidung über Kaiser-Nachfolge dürfte gefallen sein

Wien - Die Entscheidung über den künftigen Kärntner SPÖ-Chef dürfte gefallen sein. Der Klubobmann im Nationalrat Philip Kucher unterstützte heute via Facebook öffentlich Landesrat Daniel Fellner, der bereits angekündigt hat, für die Nachfolge von Peter Kaiser kandidieren zu wollen. Kucher galt zuletzt als einzige Alternative zu Fellner.

Eine Million Jugendliche in Rom beim Papst

Rom - Eine Million Jugendliche haben sich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsgelände Tor Vergata im Südosten Roms versammelt, um Papst Leo XIV. am Tag des Jubiläums der Jugend zu begegnen. Eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und ein gemeinsames Gebet fand im Park von Tor Vergata statt. Am Samstagabend steht eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm.

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach

Lissabon/Madrid/Rom - Feuerwehrleuten im Süden Europas und in der Türkei ist es gelungen, die verheerenden Waldbrände der vergangenen Tage weitgehend einzudämmen. Am schwierigsten war die Lage am Samstag noch in Nordportugal, wo seit Tagen ein Feuer in der Nähe der Kleinstadt Ponte da Barca wütete. Die Flammen seien dort zwar fast unter Kontrolle, aber die Wetterbedingungen ungünstig, sagte der Leiter des Zivilschutzes Elisio Oliveira im staatlichen TV-Sender RTP.

Jugendliche bei 100-Meter-Absturz in Tirol verletzt

Sautens - Eine 16-Jährige ist am Samstag im Gemeindegebiet von Sautens (Bezirk Imst) 100 bis 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Ihr 18-Jähriger Bruder stieg zu ihr ab, leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Wegen Schlechtwetters war eine Versorgung durch einen Hubschrauber zunächst nicht möglich, stattdessen stieg die Bergrettung auf eine Seehöhe von rund 1.300 Meter auf. Als sich das Wetter besserte, wurde die 16-Jährige vom Helikopter per Tau geborgen.

Sechs Todesopfer in Thailand durch Sturmtief "Wipha"

Bangkok - Bei Erdrutschen und Überflutungen durch Sturmtief "Wipha" sind in Thailand mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie der thailändische Katastrophenschutz am Samstag erklärte, waren insgesamt mehr als 230.000 Menschen im Land von den Unwettern betroffen, in zwölf Provinzen im Norden und in der Mitte des Landes gab es schwere Überschwemmungen. In den kommenden Tagen soll der starke Regen nach Angaben des Wetterdienstes nachlassen.

