Großbritannien: Einwanderungsfeindliche Proteste eskalieren

London/Manchester - In Großbritannien ist es bei einwanderungsfeindlichen Protesten erneut zu Zusammenstößen und Festnahmen gekommen. In Manchester im Nordwesten Englands gingen am Samstag Anhänger der rechtsextremen Partei Britain First (Britannien zuerst) für eine massenhafte "Remigration" von Menschen mit Migrationshintergrund auf die Straße. Dabei kam es kurzzeitig zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten. In der Hauptstadt London kam es bei einem Protestzug ebenfalls zu Zusammenstößen.

Familien israelischer Geiseln: "Erleben einen Holocaust"

Tel Aviv - Angehörige israelischer Geiseln im Gazastreifen haben sich am Samstag in Tel Aviv versammelt, um an ihr Schicksal zu erinnern. "Unsere Kinder erleben einen Holocaust. Sie werden nicht mehr lange überleben", sagte Einav Zangauker, die Mutter eines am 7. Oktober von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen entführten Manns mit amerikanischer und israelischer Staatsangehörigkeit. Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff besuchte die Familien, wie israelische Medien meldeten.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen mit Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg erneut russische Regionen mit Drohnenangriffen überzogen. Berichten in sozialen Medien zufolge kam es in ölverarbeitenden Betrieben zu Explosionen. Behörden in den betroffenen Gebieten Samara, Pensa und Rjasan bestätigten Drohnenangriffe und berichteten von Einschlägen von Trümmerteilen abgeschossener Flugkörper in Betrieben. In den Gebieten Pensa und Rostow starben laut Behörden zwei Menschen bei den Drohnenangriffen.

Festnahmen in der Ukraine wegen Korruption bei Drohnen-Kauf

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine haben Anti-Korruptions-Kämpfer einen neuen Schmiergeld-Skandal bei der Beschaffung von Waffen für die Front aufgedeckt. Diesmal geht es um Verträge mit Drohnenproduzenten, die zu deutlich überhöhten Preisen abgeschlossen worden seien - zum Schaden des ukrainischen Staatshaushalts, wie die Behörden in Kiew mitteilten. Es gab demnach vier Festnahmen, darunter der Parlamentsabgeordnete Olexij Kusnezow.

Eine Million Jugendliche in Rom beim Papst

Rom - Einen enormen Zulauf hat am Samstag der Tag des Jubiläums der Jugend in Rom erlebt. Rund eine Million Burschen und Mädchen versammelte sich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsgelände Tor Vergata im Südosten Roms versammelt, um Papst Leo XIV. zu begegnen. Eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und ein gemeinsames Gebet fand am Samstagnachmittag im Park von Tor Vergata statt.

Jugendliche bei 100-Meter-Absturz in Tirol verletzt

Sautens - Eine 16-Jährige ist am Samstag im Gemeindegebiet von Sautens (Bezirk Imst) 100 bis 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Ihr 18-Jähriger Bruder stieg zu ihr ab, leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Wegen Schlechtwetters war eine Versorgung durch einen Hubschrauber zunächst nicht möglich, stattdessen stieg die Bergrettung auf eine Seehöhe von rund 1.300 Meter auf. Als sich das Wetter besserte, wurde die 16-Jährige vom Helikopter per Tau geborgen.

