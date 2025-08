Tote und Verletzte durch russischen Beschuss in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Beschuss sind in den von Kiew kontrollierten Teilen der ukrainischen Gebiete Cherson und Donezk laut Behörden seit Samstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Es habe auch mehr als 20 Verletzte in der Zivilbevölkerung gegeben, teilten die ukrainischen Verwaltungen für die Gebiete Donezk und Cherson mit. Russland hat große Teile der Regionen besetzt. Durch einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öllager in Sotschi wurde indes ein Brand ausgelöst.

Erneut illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt

Wien - In Wien ist am Samstag zum dritten Mal seit Anfang Juli eine illegale Schönheitsklinik aufgeflogen. In einer als Nagelstudio geführten Einrichtung wurden ohne medizinische Befugnisse Behandlungen mit Botox, Fillern und sogenannten "Fett-weg-Spritzen" angeboten, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion am Sonntag in einer Aussendung. Zudem wurde illegal Gas bezogen. Es gab zahlreiche Anzeigen.

Tödliche Pkw-Kollision mit Hausmauer im Burgenland

Stoob - Ein riskantes Überholmanöver hat in der Nacht auf Sonntag in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) zu einem tödlichen Verkehrsunfall geführt. Ein 26-jähriger Autolenker überholte gegen 1.30 Uhr vor der Ortseinfahrt ein Auto, laut Aussage des überholten Fahrers mit stark überhöhter Geschwindigkeit. 200 Meter nach der Ortseinfahrt kam der Pkw in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Hausmauer.

Jubiläum der Weltjugend: Papst zelebriert Sonntagsmesse

Vatikanstadt - Vor hunderttausenden Jugendlichen aus aller Welt hat Papst Leo XIV. beim katholischen Weltjugendtreffen in Rom die Sonntagsmesse zelebriert. Nach Angaben des Vatikans versammelten sich eine Million Pilger aus 146 Ländern, darunter Österreich, auf dem Gelände in Tor Vergata im Südosten der italienischen Hauptstadt zur Messe. 20 Kardinäle, 450 Bischöfe und 7.000 Priester zelebrierten die Messe mit dem Papst.

Zwei Österreicher in Vicenza bei Selfie abgestürzt

Vicenza - Zwei österreichische Touristen - ein Erwachsener und ein Jugendlicher - sind am Samstagnachmittag im Teatro Olimpico in Vicenza abgestürzt, als sie versuchten, ein Selfie zu machen. Das Geländer, auf das sie sich gestützt hatten, um sich zu fotografieren, gab nach, und die beiden Touristen stürzten etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie lokale Medien berichteten.

China und Russland beginnen Marineübungen "Joint Sea"

Wladiwostok - Russland und China haben am Sonntag dreitägige gemeinsame Marinemanöver begonnen. Laut chinesischem Verteidigungsministerium begannen die Übungen unter dem Namen "Joint Sea" vor der Küste der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok. Daran beteiligt seien auf chinesischer Seite die Lenkwaffenzerstörer "Shaoxing" und "Urumqi". Teil der Manöver seien neben Seekampfmanövern Übungen zur U-Boot-Rettung, zu gemeinsamer U-Boot-Abwehr sowie zu Luftverteidigung und Raketenabwehr.

70-Jähriger aus Fluss in Niederösterreich gerettet

Zwölfaxing - Ein 70-jähriger Mann ist am späten Samstagabend im Ortsgebiet von Zwölfaxing (Bezirk Bruck a. d. Leitha) in einen Fluss gestürzt. Der Mann blieb im Flussbett des "Kalten Gang" stecken, wodurch sein Kopf unter Wasser gedrückt wurde, berichtete die Feuerwehr. Ein Zeuge des Vorfalls schritt sofort als Ersthelfer ein, stieg in den Fluss und hielt den Kopf des 70-Jährigen bis zum Eintreffen der Feuerwehr über Wasser.

Eingeklemmte Katze in Wien aus Wand hinter Toilette gerettet

Wien - Eine Katze ist am Wochenende in einer Wohnung in Wien-Favoriten in einem Installationsschacht hinter der Wand einer Toilette eingeklemmt gewesen. Das Tier war den ganzen Samstag nicht auffindbar, wurde dann jedoch vom Besitzer hinter der Mauer gehört. Der Mann alarmierte um 15.30 Uhr die Berufsfeuerwehr Wien, die laut Presseaussendung "mit einem Fahrzeug zur Katzenrettung ausrückte" - schlussendlich erfolgreich.

